SDR YDBY: Tirsdag formiddag tabte en lastbilchauffør to betonklodser på kørebanen, da han kørte ad Oddesundvej. Der kom heldigvis ingen personer til skade, ligesom klodserne hurtigt blev fjernet af chaufføren, der er fra et vognmandsfirma i Bedsted.

Politiet oplyser, at chaufføren nu sigtes for at køre med gods, der ikke er ordentligt og forsvarligt fastspændt.