Lastbiler kontrolleret: Fejl på hver femte

NORDJYLLAND: En kontrol af omkring 120 køretøjer for fejl og mangler samt tungvognsrelateret overtrædelser som bl.a. kontrol af div. dokumenter, køre- og hviletid samt ulovlig cabotagekørsel i forbindelse med kontroller foretaget af Tungtvognscenter Nord hos Nordjyllands politi onsdag og torsdag.

Og der var fejl på hver femte af de omkring 120 standsede lastvognstog - 24 af dem er blevet indkaldt til syn og en enkelt fik klippet pladerne på stedet.

Kontrollerne er afviklet i samarbejde med blandt andet SKAT, Fødevarestyrelsen, Færdselsstyrelsen, Det Veterinære Rejsehold, Nationalt Færdselscenter samt andre politienheder.

Det oplyser politikommissær i Færdselsafdelingen Claus Kjær-Pedersen, Nordjyllands Politi.

- Det resultat, der er kommet af de sidste to dages kontroller, det overrasker mig egentlig ikke. Vi er godt klar over, at de lastbiler - de store tunge køretøjer, der kører på landevejene - det er ikke alle sammen, der er i lige god stand. Men det resultat, at der er 24, der bliver indkaldt til syn, er ikke ensbetydende med, at lastbilerne er ved at falde helt fra hinanden. De overholder bare ikke lovens krav til at kunne bestå et syn, siger Claus Kjær-Pedersen.

Kontrollen var delt op i to hovedområder - nemlig tungvognskontrol, som fandt sted ved Toldcentret i Hirtshals og tungvognskontrol af dyretransporter, som fandt sted i Sæby og Aalborg Øst.

- Vi afholder disse store kontroller for at kontrollere bredt i forhold til tungvognstrafikken. Udover tungvognsrelateret lovovertrædelser kigger vi også efter andre lovovertrædelser, siger indsatslederen, politikommissær Claus Kjær-Pedersen fra Nordjyllands Politi, der udtrykker tilfredshed med deltagernes indsats ved kontrollen.

Resultatet af kontrollerne

Det foreløbige resultat af begge dages kontroller er opgjort til:

- Kontrol af 31 dyretransporter for blandt andet køre- og hviletid samt dyrevelfærd,

- 36 lastvognstog/store køretøjer blev scannet i Skats mobile scanner,

- Cirka 120 standsede lastvognstog/store køretøjer blev kontrolleret for fejl og mangler samt tungvognsrelateret overtrædelser som blandt andet kontrol af diverse dokumenter, køre- og hviletid samt ulovlig cabotagekørsel.

- Herudover blev der standset cirka 76 "små" køretøjer.

- Der blev konstateret en del køretøjer med fejl og mangler, hvor af 24 blev indkaldt til syn. Samlet set er der foreløbig optaget rapporter i 50 tilfælde. Af specielle sager kan nævnes en "manipulationssag", hvor man ved et teknisk indgreb forsøgte at omgå reglerne om køre- og hviletid.