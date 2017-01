AALBORG: Forfatteren Merete Pryds Helle modtog i tirsdag de danske boghandleres fornemme pris De Gyldne Laurbær for sin slægtskrønike "Folkets skønhed". Og når den store ord-, sprog- og litteraturfestival Ordkraft i Aalborg blænder op for dette års program i festivaldagene 7.-9. april, så får det nordjyske publikum lejlighed til at møde årets prisvinder.

- Takket være vores mangeårige samarbejde med Danmarks Radio, så er vi i stand til at præsentere Merete Pryds Helle på Ordkraft. Hun er nemlig også én af kandidaterne til Danmarks Radios store romanpris, og der er tradition for, at alle kandidaterne præsenteres på Ordkraft, fortæller festivalens projektleder, Ove Hesselbjerg, der naturligvis blev glad, da han erfarede, at prisvinderen er på Ordkrafts program.

- Det er jo en ekstra fjer i hatten. Hendes prisvindende roman "Folkets skønhed" er en fantastisk fortælling, som allerede har enormt mange læsere. Dem glæder vi os til at se mange af på Ordkraft.

Programmet for dette års festival er i øvrigt ved at falde endeligt på plads og kan formentlig præsenteres i begyndelsen af næste måned. Festivalen åbnes fredag 7. april at kulturminister Mette Bock, og den slutter søndag 9. april sidst på eftermiddagen med en samtale med forfatteren Ib Michael.