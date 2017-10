Lav lækkerier ud af efterårets spisekastanjer

DANMARK: Efteråret byder på et mægtigt spisekammer af sæsonspecialiteter som svampe, nedfaldsfrugter og ikke mindst spisekastanjer.

Og den rødbrune spisenød er faktisk rigtig nem at bruge som en spændende komponent i køkkenet, siger Mikkel-Lau Mikkelsen fra Byhøst.

Spisekastanjer adskiller sig fra hestekastanjer, som absolut ikke kan spises, ved, at skallen har mange tætsiddende, fine pigge og ligner et søpindsvin, hvorimod hestekastanjer har tykkere og færre pigge på skallen.

Der er som regel flere nødder indeni en spisekastanje, der går op i en spids i bunden sammenlignet med hestekastanjer, som er rundere i bunden.

Er man i mindste tvivl, så køb spisekastanjer i supermarkedet.

- Skær et kryds i bunden af dem, og bag dem, så de åbner sig som en blomst, man kan plukke nøden ud af, fortæller han.

Også i det søde køkken er spisekastanjerne delikate, fortæller madskribent og kogebogsforfatter Rukiye Benli.

- Spisekastanjer smager fuldstændig fantastisk sammen med chokolade, siger hun.

1) Svamperagout - og risotto

I det salte køkken spiller spisekastanjer især godt sammen med svampe, fortæller Mikkel-Lau Mikkelsen.

- Jeg synes, det er oplagt at tænke i sæsonen, og der har vi svampe. Hvis du laver en svamperagout, så steg svampene af, kog dem ind med en smule rødvin og fløde, og kom spisekastanjer i, siger han og fortsætter:

- Ellers kan jeg også anbefale risotto med svampe og spisekastanjer, som er superlækkert. Hvor svampe giver umami og bid, så giver spisekastanjerne fedme og cremethed, som understøtter svampene rigtigt godt.

2) Spisekastanje-kartoffelmos

Drys grofthakkede ristede spisekastanjer over en hjemmelavet kartoffelmos kogt på smør og mælk.

- Rist dem eventuelt med en lille smule timian. Så får du en god bund og aroma i smagen, siger Mikkel-Lau Mikkelsen.

3) Letrøgede spisekastanjer

Inden grillsæsonen slutter, kan man nå at lave letrøgede spisekastanjer.

- Varm spisekastanjerne, få dem ud af skallen, og læg dem på en slukket grill med et par gløder i bunden. Smid forskellige urter som timian, salvie eller rosmarin på, og læg låget på.

- Lad dem stå derinde i måske ti minutters, og så har du en letrøget spisekastanje, som er super lækker som tilbehør til kød, fortæller Mikkel-Lau Mikkelsen.

4) Glaserede spisekastanjer

I stedet for at lave letrøgede spisekastanjer kan man også glasere dem.

- Man kan glasere dem med en smule fond, lidt eddike, honning og smør og stege spisekastanjerne i det. Så har du en spisekastanje, der er helt blød og har sødme og cremethed i sig. Det er rigtigt godt til vildt som et sødt og syrligt element, siger Mikkel-Lau Mikkelsen.

5) Trøfler med spisekastanjer

En lækker efterårssnack er trøfler med spisekastanjer, og de delikate kugler kan nemt laves sammen med børnene, fortæller Rukiye Benli.

- Kog fløde op, og hæld 100 gram mælkechokolade og 50 gram mørk chokolade i, til det smelter. Tilsæt 20 gram smør, og 50 gram afskallede enten kogte eller bagte spisekastanjer.

- Når massen er afkølet, kan man forme kugler af trøffelmassen, som rulles i finthakkede hasselnødder.

6) Créme de marrons

En anden nem og lækker opskrift med spisekastanjer er smørepålæg.

Kog 200 gram pillede spisekastanjer med to og en halv deciliter fløde, vaniljekorn og sukker efter smag under svag varme i cirka 20 minutter, eller indtil spisekastanjerne er møre, og fløden er kogt let ind.

- Man kan ikke komme uden om den klassiske créme de marrons - en helt igennem fantastisk brug af spisekastanjer i det søde køkken.

- Anvend spisekastanjecremen i stedet for eller ligesom Nutella, på is eller som franskmændene gør det: på crêpes, tipper Rukiye Benli.

7) Karamelliserede spisekastanjer

Karamelliserede spisekastanjer er også en rigtig lækker efterårssnack, anbefaler Rukiye Benli.

- Lav et snit om spisekastanjerne, og kog dem i vand i cirka 20-30 minutter. Lad dem køle af, pil skallen og membranerne af. Bring vand og sukker i kog, og tilsæt spisekastanjerne, som koges ved meget svag varme i cirka to timer, indtil de er møre.

- Nyd de små delikatesser til en stærk kop kaffe, for eksempel en café creme eller en tyrkisk kop kaffe.

