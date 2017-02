AALBORG: På blot to dage formåede en 20-årig kvinde at lave et ganske stort overtræk på sit dankort. Under påskud af at hun havde en arv til gode, nåede kvinde at bruge bruge omkring 180.000 kroner, inden banken fik spærret dankortet.

Og når man laver et overtræk i den størrelsesorden, uden at have vilje eller evne til at betale det tilbage, så er det strafbart. Det afgjorde Retten i Aalborg mandag, hvor den 20-årige blev idømt seks måneders betinget fængsel med vilkår om 120 timers samfundstjeneste for mandatsvig, fortæller anklager Mette Vestergaard.

Rødglødende kort

Den 20-årige havde fået oprettet en konto med tilhørende dankort 19. august 2015. Frem til 30. august brugte kvinden en række mindre beløb, der alligevel løb op i et så stort overtræk, at banken spærrede dankortet.

Men det lykkedes den 20-årige at få åbnet kortet igen ved at bilde banken ind, at der ville gå en arv ind på kontoen dagen efter. Det skete dog aldrig, og i stedet fik den 20-årige travlt med at bruge dankortet.

30. og 31. august brugte hun således dankortet over 100 gange til at købe varer for 90.000 kroner om dagen, inden banken endegyldigt lukkede kortet, forklarer anklageren.

Den 20-årige nægtede sig skyldig og ville ikke udtale sig i retten, men der blev blandt andet afspillet telefonsamtaler mellem banken og den 20-årige, hvor kvinden påstår, at hun har en arv til gode.

Den 20-årige udbad sig betænkningstid med hensyn til en eventuel anke af dommen.