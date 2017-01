Savnet lokal leg for de små

To personer, som var uden for hotellet, da sneskreddet kom, er reddet.

Kanalen SkyTG24 rapporterer, at der er fundet flere døde inde på hotellet Rigopiano i byen Farindola, der ligger på bjerget Gran Sasso i Abruzzo.

Der er ikke overblik over situationen torsdag formiddag.

Det fremgik ifølge nyhedsbureauet Reuters af de første meldinger fra stedet, at op til 30 var "fundet dræbt". Det er ikke tilfældet.

Lavinen menes at være udløst af jordskælv i regionen.

Det har været vanskeligt for redningshold at kæmpe sig igennem sneen til hotellet. De nåede frem klokken fire torsdag morgen.

- Der er mange døde, siger en chef for et redningshold på stedet ifølge nyhedsbureauet dpa.

ROM: En lavine har ramt et hotel i det centrale Italien, hvor op til 30 personer frygtes dræbt. Lavinen er udløst efter flere kraftige jordskælv i regionen.

Op til 30 frygtes dræbt ved lavineulykke i Italien, hvor et hotel er ramt i regionen Abruzzo.

