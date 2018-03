Le Pen ønsker nyt partinavn: National Samling

I det franske højrefløjsparti Front National foreslår partileder Marine Le Pen et navneskift til "National Samling" (Rassemblement National), skriver nyhedsbureauet AFP.

Front National, der er samlet til en kongres i den nordfranske by Lille, ventes senere søndag at vedtage det nye navn. Det er tanken, at navnet skal være med til at ændre partiets image.

Partiet forsøger at finde en ny dynamik, ni måneder efter at Marine Le Pen led nederlag til Emmanuel Macron ved det franske præsidentvalg i et opgør mellem franske globalister og nationalister.

Marine Le Pen blev tidligere søndag genvalgt som partileder. Hun var den eneste opstillede kandidat.

Men den 49-årige politiker har virket svækket siden valgopgøret med Macron. Der fremsættes mange spekulationer om, hvorvidt hun kommer til at overlade lederposten til en anden inden præsidentvalget i 2022.

