Leasingbiler kan stadig smutte uden om registreringsafgift

HELE LANDET: Leasingbiler kan fortsætte med at køre rundt uden registreringsafgift, selv om skatteminister Karsten Lauritzen (V) har fremsat et lovforslag, der skulle sætte en stopper for netop dette. Det skriver Finans.

Sådan lyder det fra leasingselskabernes brancheorganisation, Finans og Leasing, hvor direktør Christian Brandt siger, at loven ikke forhindrer hans medlemmer i at indrette sig på nye måder, der gør, at leasingbiler fortsat kan køre rundt uden afgift.

- Forslaget rammer ikke det, man gerne vil slå ned på, siger han til Finans.

Regeringens indgreb, som er afstemt med Dansk Folkeparti, skal sætte en stopper for branchens metoder til at undgå eller minimere registreringsafgift, men leasingfirmaerne kan i et vist omfang drible uden om indgrebet ved at lave korte leasingaftaler på f.eks. tre måneder, hvilket allerede tilbydes hos Opel.

Den model vil brede sig under de nye regler, forudser Christian Brandt.

Hos Interdan Biler, som står bag importen af bl.a. Citroën, Peugeot og Mitsubishi, kalder adm. direktør Kenneth Hansen det et "afgiftshul", at biler kan fortsætte med at køre rundt uden afgift.

- Markedet flytter bare derhen, hvor pengene er, siger han til Finans.

Det har ikke været muligt for Finans at få en kommentar fra skatteminister Karsten Lauritzen, der holder ferie.