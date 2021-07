Leasingselskab taber sag om Porsche brugt til vanvittig kørsel

KØBENHAVN:Et leasingselskabs forsøg på at få udleveret en Porsche, der blev brugt til såkaldt vanvidskørsel i Nordsjælland, er stødt på grund i retssystemet.

Østre Landsret har i en kendelse afvist ønsket. Derfor må politiet indtil videre beholde bilen.

Om aftenen 1. april blev den af politiet målt til at skyde en fart på cirka 209 kilometer i timen på Helsingørmotorvejen.

Dagen forinden var en ændring af færdselsloven trådt i kraft. Den indebærer, at staten skal konfiskere køretøjer, der for eksempel har kørt mere end 200 kilometer i timen - også selv om det ikke var ejeren, der sad bag rattet og trådte speederen i bund.

Porschen ejes af leasingselskabet Breinholdt & Co. Selskabets kunde havde lånt bilen ud til en 31-årig mand, der ræsede af sted på Helsingørmotorvejen.

Først i Retten i Lyngby og derefter i landsretten har selskabet forsøgt at få bilen udleveret med et argument om, at indgrebet strider mod ejendomsrettens ukrænkelighed.

Såvel Grundloven som EU's charter om grundlæggende rettigheder er overtrådt, har selskabets advokat, Anders Scheel Frederiksen, påpeget.

Selskabet havde ingen mulighed for at vide, at køretøjet ville blive brugt til den høje fart på motorvejen. Derfor er beslaglæggelse med henblik på senere konfiskation et uforholdsmæssigt indgreb, mener han.

Den vurdering kan de tre landsdommere dog ikke nikke til.

De skriver blandt andet, at leasingselskabet ikke har fremlagt konkrete omstændigheder, som peger i retning af, at der er tale om et uforholdsmæssigt indgreb.

De nævner også forarbejderne til loven. Her kan man læse, at konfiskation hos tredjemand er den absolutte hovedregel. Kun hvis leasingselskabet godtgør, at det reelt vil være illusorisk at opnå erstatning hos føreren, kan der ske en undtagelse.

Flere har kritiseret lovændringen. For eksempel har Landsforeningen af Forsvarsadvokater advaret Folketinget. Det er principielt forkert at ramme borgere og virksomheder, der ikke har gjort noget galt, mener den.

I øvrigt forsøges en anden konkret sag om en beslaglagt Volvo V60 at blive gjort til et principielt opgør.

Her er ejeren Nordania Finans. Volvoen er en såkaldt demobil, som en ansat i en bilfirma kørte rundt i.

Da hendes mand, der i øvrigt er ansat i en bank, en aften skulle hente take away, gjorde han sig ifølge politiet til vanvidsbilist, fordi han kom op på mere end 100 kilometer i timen på et sted, hvor man kun må køre 50.

Københavns Byret tager i næste uge stilling til, om beslaglæggelsen er i strid med blandt andet EU-retten.

