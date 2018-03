Ledende republikaner frygter Trumps toldsatser

Republikaneren Paul Ryan, der er formand for Repræsentanternes Hus, udtrykker dyb bekymring over præsident Donald Trumps plan om at indføre ny told på stål og aluminium.

- Formanden er "ekstremt bekymret over følgerne", og han opfordrer Det Hvide Hus til "ikke at gå videre med denne plan", hedder det i en erklæring fra Ryans kontor.

Ryan understreger, at en ny skattereform har "styrket økonomien, og at han ikke ønsker at sætte disse fremskridt på spil.

Erklæringen fra den ledende republikaner i Repræsentanternes Hus bliver støttet af republikaneren Kevin Brady.

Ryan kommer fra delstaten Wisconsin, som vil blive ramt hårdt, hvis Europa svarer igen på amerikanske toldafgifter ved at indføre told på Harley Davidson motorcykler.

Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, og Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, advarede mandag igen Trump mod følgerne af en handelskrig.

- En handelskrig vil hverken være i tyskernes, europæernes eller amerikanernes interesse, siger Merkel talsmand, Steffen Seibert.

Macron sige, at "nationalisme er en krig, som alle taber".

Trump har varslet 25 procent importtold på stål og 10 procent på aluminium for at beskytte amerikanske producenter.

Trump vil ikke at friholde nogen.

Det siger handelsminister Wilbur Ross til tv-stationen ABC.

- Jeg ved, at han har haft samtaler med en række af verdens ledere. Jeg har endnu ikke hørt ham beskrive særlige undtagelser, siger Ross.

Ross er selv blandt fortalerne for at pålægge andre lande told på stål og aluminium. Men ifølge de amerikanske medier er der en anden fløj i Det Hvide Hus, som advarer mod konsekvenserne.

Fra Den Internationale Valutafond (IMF) lyder meldingen, at Trumps varslede tiltag vil forårsage stor skade på økonomien.

Også fra Bruxelles varsler EU gengældelse, hvis Trump gør alvor af sine planer om at lade tolden stige./ritzau/AP