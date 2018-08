Leder af rollespilsefterskole i Hobro fritstillet

HOBRO: En af grundlæggerne af Østerskov Efterskole i Hobro, den 55-årige forstander Mads Lunau, blev mandag fritstillet i jobbet.

Mads Lunau skal ikke længere lede efterskolen, som han har stået i spidsen for siden skoleåret 2006/2007, og som blev kendt som Danmarks første med speciale i rollespil.

Jakob Bavnshøj er indtil videre konstitueret forstander og varetager alle ledelsesopgaver, skriver skolen på sin hjemmeside.

Bestyrelsen, som gymnasielærer Malik Hyltoft, Hvalsø, er formand for, traf beslutningen på et møde søndag.

- Vi tager ikke sådan et drastisk skridt, uden at vi har drøftet det indgående og længe, siger Malik Hyltoft.

Han ønsker ikke at komme nærmere ind på årsagen til bruddet mellem bestyrelsen og forstanderen. Men for at komme eventuel rygtedannelse i forkøbet understreger Malik Hyltoft, at den "ligger inden for det almindelige arbejde mellem bestyrelse og leder".

Malik Hyltoft var Mads Lunaus kompagnon i efterskoleprojektet, som de lancerede tilbage i 2005. I de første år var Malik Hyltoft viceskoleleder på Østerskov Efterskole. I dag arbejder han som gymnasielærer på Sjælland.

Mads Lunau fik mandag morgen at vide, at han er fritstillet. Det kom for så vidt ikke bag på ham, da han godt var klar over, at hans ledelsesstil i længere tid har været diskuteret i bestyrelsen, uden at han dog kender nærmere til kritikpunkterne.

- Jeg skammer mig ikke over min indsats som leder af Østerskov Efterskole. Vi har rekordstort elevoptag i år, og vi har gang i mange nye spændende initiativer, som jeg fornemmer medarbejderne er glade for, siger Mads Lunau.

Mads Lunau er cand. mag. i filosofi. Før han blev efterskoleforstander, arbejdede han i tre år som lærer på Søndre Skole i Hobro. Han er vokset op i Hobro som søn af et bestyrerpar på Fyrkat. Hvad fremtiden bringer i jobmæssig henseende, ved han ikke på stående fod.