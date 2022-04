1000 konfiskerede biler er en succes, selvom det er på en sørgelig baggrund

TRAFIK:For præcis et år siden trådte en lovændring om vanvidsbilisme i kraft, og succesen har været nærmest overvældende: 996 bilister har i lovens første leveår fået beslaglagt et køretøj, heraf 93 i Nordjyllands Politikreds og hele 153 i Midt- og Vestjylland, som Thy og Mors hører under.

Og ja, det er en succes, at politiet har stoppet så mange vanvidsbilister, og at en hård sanktion falder prompte og ud fra nogle klare, ubøjelige kriterier. Det er naturligvis umuligt at måle, om indsatsen har reddet liv og lemmer, men det er sandsynligt. For det er vanvittigt farligt for os andre, når nogen kører bil med en promille på over 2 eller kører med 100 kilometer i timen indenfor byskiltet. Fart dræber, og det samme gør spritbilister.

Indtil for et år siden kunne politiet stå i situationer, hvor fartdjævle eller spritbilister satte sig direkte bag rattet igen, selvom deres kørekort var taget fra dem og nok så mange bøder blev udstedt. Nu er det blevet lidt sværere for notoriske lovovertrædere at være til fare for andre, når den bil, de benytter sig af, simpelthen er væk med øjeblikkelig virkning. Også selvom bilen er leaset eller tilhører en ven eller arbejdsgiver.

Rimeligheden i netop den del er blevet diskuteret, men er selvfølgelig helt essentiel for, at lovændringen får effekt. Man skal ikke bare kunne få sin ven til at låne sig sin bil og så køre råddent uden konsekvens. Og så er der i øvrigt tale om en beslaglæggelse, og der er mulighed for at få det prøvet i en retssag, hvis bilejeren virkelig havde gjort alt for at sikre sig inden.

At politiet har beslaglagt så mange biler på et enkelt år er selvfølgelig på sin vis nedslående, for i den perfekte verden fandtes vanvidsbilister ikke. Men de findes, også i langt større antal end dem, der har fået taget bilen, det skal man ikke have opholdt sig lang tid i trafikken for at have opdaget.

Man kan håbe på, at beslaglæggelserne det seneste år ikke bare holder de 1000 vanvidsbilister væk fra vejene, men også får en afskrækkende effekt på andre. Men selvom det vil være trist, hvis antallet af beslaglæggelser ikke falder i løbet af de kommende år, er det ikke grund til at kalde lovændringen en fiasko. Når der er tale om en så potentielt farlig adfærd, hvor en bunke metal på hjul går fra at være et transportmiddel til et livsfarligt våben, er der noget godt i at få taget våbnene væk fra gaderne, så at sige.