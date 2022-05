Aalborg Karneval er tilbage: Vi bør være stolte af den legendariske folkefest

"Kære karnevalister. Så gik den desværre ikke længere. For første gang i 38 år skal der ikke være karneval i uge 21."

Sådan lød den nedslående - men på det tidspunkt også forventelige - melding fra Aalborg Karneval for lidt mere end to år siden.

Året efter var budskabet det samme: "Udsigterne til karneval i maj har længe været dystre, og nu står vi her desværre igen og må aflyse karneval, som vi kender det."

Og selvom der blev arrangeret corona-venlige karnevalsfester rundt omkring, blev det selvfølgelig ikke det brag af en fest, som det plejer at være.

Men nu er Nordeuropas største karneval tilbage i sin velkendte form. I 2019 slog karnevallet rekord med 85.000 deltagere i paraden.

Uanset om man planlægger at deltage i arrangementet eller ej, kan vi kun være stolte af, at en så stor folkefest kan foregå midt i Aalborg. Det kræver dedikation, samarbejde og knofedt. Det kræver en midtby med forstående borgere, som er indstillet på, at Aalborg ikke vil være fremkommelig, som den plejer, men vil være udlånt til festscene for en stund - med alt hvad der følger med af mere eller mindre flatterende situationer. Det kræver politiske instanser, som sætter pris på og støtter op om et aktivt og udviklende kulturliv. Det kræver en professionel kulturaktør, som tager opgaven alvorligt - og ikke mindst de uundværlige frivillige. Og så kræver det deltagere, som forstår, at byen er til låns, og at den skal behandles ordentligt - også mens festen står på.

Selvom oprydningsarbejdet er enormt, og karnevallet både støjer, sviner og skaber trafikale udfordringer, er gensynsglæden stor. Der findes nærmest ikke en større kontrast til nedlukninger og restriktioner end Aalborg Karneval. Og derfor er der heller ingen tvivl om, at årets karneval vil være specielt.

For efter to års dvale er det selvfølgelig svært at forudse, om tilslutningen og opbakningen er lige så stor som i 2019, om festen foregår, som den plejer, og om vi overhovedet kan håndtere at være så mange og feste sammen så tæt, som især er tilfældet til parade-delen af Aalborg Karneval. Men mon ikke, at alle dårligdomme bliver glemt så snart, at sambarytmerne igen kan høres over hele byen.

I år fejrer Aalborg Karneval tilmed sit 40 års jubilæum. Festen er allerede i gang efter et veloverstået børnekarneval og International Parade, og på lørdag kulminerer det hele i et brag af en fest med både parade - med opstart forskellige steder i byen - og fest i Kildeparken.

Herfra glæder vi os til at fornemme stemningen, se de flotte kostumer og mærke det fællesskab og sammenhold, som en så stor folkefest giver.