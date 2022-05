Andreas Helgstrand afslørede sig selv med to små ord

LEDER:Et par gammelkendte ordsprog lyder, at med ærlighed kommer man længst – og at hovmod står for fald.

Uheldigvis har manden med Nordjyllands i dag største privatformue byttet om på fortegnene, da han for år tilbage besluttede sig for at blive forretningsmand med stort F.

På godset Møgelmosegaard ved Vodskov bor hestehandleren Andreas Helgstrand. Han er blevet verdenskendt for sin evne til at handle med dyrebare dressurheste og kan i dag kalde sig milliardær. Et rendyrket nordjysk erhvervseventyr. I hvert fald udadtil.

For bag kulisserne viser det sig nu, at Andreas Helgstrand har brugt højst mærkværdige og amoralske forretningsmetoder til at opbygge sit imperium.

Nordjyske har over de seneste dage afsløret, hvordan Helgstrand gennem flere år har snydt forretningspartnere i forbindelse med handler med heste, som de har ejet i fællesskab. Blandt andet er heste til flere millioner kroner blevet solgt bag om ryggen på medejerne – og til langt højere priser end oplyst.

Skriftlige aftaler er blevet brudt op til flere gange. Salgskontrakter og fakturaer hemmeligholdt. Og når man foreholder Andreas Helgstrand beskyldningerne, vælger han den mest forudsigelige tilgang af alle:

Afviser alt.

Selv i to sager, hvor Helgstrand gik til bekendelse og betalte store beløb til avlere, han havde snydt, er svaret i dag ”ingen kommentarer”. Det er jo fortid, ikke?

Nordjyske og dets læsere må forstå, at Helgstrand aldrig har snydt nogen. Faktisk skal man have lidt ondt af den velhavende hestehandler, for han får kritik hele tiden, siger han, og ”det er aldrig godt nok, det jeg gør.”

Og det der med at diskutere priser på heste, som han ejer i fællesskab med andre, gider han i hvert fald ikke. For han ved bedst, og derfor bestemmer han.

- Jeg gider ikke have, at en eller anden lille Lise siger, at hun vil have 200.000, hvis jeg gerne vil sælge for 100.000, siger Andreas Helgstrand.

Kom ikke her, lille Lise.

Netop den bemærkning – lille Lise – er ganske sigende for den almægtighed, hvorpå hestehandleren fra Vodskov driver sin forretning.

Andreas Helgstrand har opbygget en position, der i hans eget forblændede verdensbillede til fulde retfærdiggør hans opførsel. Uagtet om den opførsel måtte være snyd for millioner, mistænkelige kontrakter, hemmelighedskræmmeri, brug af stråmand, trusler og intimidering.

Præcis alt det, som ikke kendetegner det, Helgstrand gerne vil være kendt for; en ordentlig og redelig forretningsmand.

Noget af det, der nævnes ovenfor, har Nordjyske allerede skrevet om de seneste dage. Og der er flere afsløringer på vej.

Når man afdækker tvivlsomme forretningsmetoder hos en af Nordjyllands mest succesrige erhvervsmænd, er det let at få skudt i skoene, at det hele bunder i misundelse. At den famøse jantelov viser sit grimme ansigt i avisspalterne, og at Nordjyske blot fører korstog mod en mand, som har opbygget en stor og imponerende forretning.

Intet kunne være længere fra sandheden.

Nordjyske har gennem årene gladelig omtalt den bemærkelsesværdige succes, som Andreas Helgstrand har skabt med sit stutteri, Helgstrand Dressage. Et stutteri, der ikke blot er verdensførende, men også unikt i den forstand, at stutterier med store millionoverskud er sjældne.

Spørg bare den hesteglade Lego-familie.

Andreas Helgstrand har et unikt talent, men også et moralsk kompas, der i adskillige tilfælde ser ud til at være drejet den gale vej. Endda på tidspunkter, hvor Helgstrand allerede havde made it big og tjent så meget, at han og familien aldrig behøver bekymre sig om penge resten af deres liv.

Så hvorfor, fristes man til at spørge? Hvorfor sælge heste uden partneres kendskab og dernæst oplyse en forkert pris, så man selv kan beholde nogle hundrede tusinde kroner?