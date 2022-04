Bizar fyringssag: Ja, det kan koste at være for åbenmundet

Det blev en særdeles dyr omgang for Lars Larsen fra Mors, at han valgte at skrive rundt til medarbejdere og samarbejdspartnere, at han var blevet fyret som ejendomsadministrator i Morsø Kommune.

Kommunen rev den allerede indgåede fratrædelsesaftale i stykker og præsenterede ham for en ny. Den var målt på goder barberet ned til et minimum i forhold til den oprindelige. Alt i alt lød vurderingen fra Lars Larsen, at han mistede i omegnen af 360.000 kroner på grund af sin åbenmundethed.

Opsigelsen og den efterfølgende palaver er faldet lokale håndværkere for brystet. De har udtrykt, at samarbejdet med den afsatte ejendomsadministrator har været godt. En af dem har oven i købet givet sin mening til kende i et læserbrev i Nordjyske med fuld opbakning til Lars Larsen.

Nordjyske har fulgt op på sagen og bedt de implicerede parter forholde sig til miseren.

Lars Larsen står ved, at han har skrevet til de lokale håndværkere, han har samarbejdet med. Og han lægger ikke skjul på, at han er blevet fyret og ikke har indgået aftale om frivillig fratrædelse helt frivilligt. Men han mener, at han har gjort et godt job for kommunen og sparet den for millioner af kroner under sine 15 år som administrator.

Morsø Kommune ønsker ikke at kommentere på sagen. Både administration og politikere henholder sig til, at der er tale om en personalesag, som derfor ikke tåler debat i medierne.

Det letteste er naturligvis at blive harm på Lars Larsens vegne. I en presset situation har han begået en fejl, som kommer til at koste ham en pæn sæk penge. Det er surt. Og så er det let at kræve, at kommunen viser storsind ved at bede ham trække det skrevne tilbage, løfte pegefingeren i forhold til en mulig gentagelse og så i øvrigt lade den oprindelige aftale stå ved magt.

Dog. Nok er det som medie en af vores fornemste opgaver at belyse uretfærdighed, ikke mindst hvis det er "den lille mand", der kommer i klemme i "systemet".

Men ret skal være ret. Som ansat - uanset på hvilket niveau - har man en forpligtelse til at overholde indgåede aftaler, når samarbejdet opsiges. Længere er den ikke. Og vælger man oven i købet at gå ud med et skriv, hvor man går i detaljer med omstændighederne omkring sin opsigelse og forholder sig til navngivne ledere i kommunen, så lægger man op til ballade - og det kan have sin pris.

For Lars Larsen blev prisen høj, og man forstår hans ærgrelse. Men pilen peger på ham selv og ikke kommunen i denne sag.