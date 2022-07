Blåt hykleri i mink-sagen: De ville også have dækket over lovbrud

LEDER:Forargelsen fra blå blok vil ingen ende tage.

Minksagen ser ud til at ende i næsten ingenting: en næse, et demokratiudvalg og et radikalt krav om et valg, der alligevel ville være kommet.

Blå blok har kaldt det en katastrofe, og har nærmest fremstillet det som dommedag for retsstaten.

Noget af forargelsen er på sin plads.

Det har ikke været et kønt syn at overvære regeringens - og især statsminister Mette Frederiksens - håndtering af den voldsomme kritik fra Minkkommissionen.

På fredagens nærmest bizarre pressemøde lignede Mette Frederiksen en, der godt vidste, at de radikale ikke ville stille krav om en advokatundersøgelse. Under lørdagens besøg på Roskilde Festival - hvor hun serverede ølbong for begejstrede festivalgæster - mindede hun om en, der allerede havde sat punktum for en skandale af historisk snit.

Den blå blok er også forarget over statsministerens dobbeltmoral - og det er heller ikke noget kønt syn. Men havde det nu været en blå statsminister, der havde fået en lignende voldsom kritik - så havde en blå statsminister gjort det samme, som Mette Frederiksen gjorde: Brugt flertallets beskyttelse til at afvise at have gjort noget forkert.

Noget 1:1-eksempel findes selvfølgelig ikke, men ser vi tilbage på tilfældet Støjberg, så er det nærliggende at tro, at en blå regering havde handlet præcis lige sådan.

For da sagen om den ulovlige adskillelse af flygtningepar først kom for dagens lys, nægtede den blå regering under Lars Løkke Rasmussen samt støttepartiet Dansk Folkeparti enhver form for undersøgelse og afviste, at sagen skulle have konsekvenser for Inger Støjberg.

Det gjorde ingen forskel, at Folketingets Ombudsmand i 2017 betegnede instruksen som ulovlig. Blå blok holdt stædigt fast i, at der ikke var noget at komme efter.

Magten var også dengang vigtigere end retssikkerheden, og havde rød blok ikke vundet valget i 2019, var der aldrig blevet nedsat hverken en instrukskommission eller en rigsret. Havde blå blok vundet valget, havde Inger Støjberg formentlig stadig været minister - uagtet at hun havde overtrådt loven om ministeransvar.

Dengang ville flertallet ikke tage ansvar for at få det oplagte lovbrud undersøgt.

Siden er flertallet skiftet, men holdningen til at dække over sine egne er den samme.

Det er uskønt, og det bør kalde på refleksion i både rød og blå blok.

Det er aldeles uholdbart at bruge et flertal til at dække over mulige lovbrud.

Det er skammeligt, at der skal et regeringsskifte til, før det kan undersøges, om Mette Frederiksen har handlet groft uagtsomt.

Men det er bare svært at tro på, at blå blok ikke havde gjort præcis det samme - og det understreger problemets omfang.