De blå gør gerne en dømt minister til minister igen. Har de solgt helt ud?

LEDER:Da Søren Pape Poulsen (K) mandag offentliggjorde, hvad resten af Danmark hele tiden har vidst - at han er statsministerkandidat - blev han spurgt ind til, om en rigsretsdømt politiker kan blive minister i hans regering. Mon ikke det drejede sig om Danmarksdemokraternes Inger Støjberg?

- Vi har det sådan i Danmark, at når man har udstået sin straf, så har man betalt sin gæld til samfundet, lød svaret.

Senere samme dag holdt Venstre et pressemøde om deres udspil til et nyt beskæftigelsessystem. Da formand Jakob Ellemann-Jensen blev stillet det samme spørgsmål, afviste han at svare på det. Han blev nærmest afbrudt af Troels Lund Poulsen, der gerne ville svare:

- Vi kommer ikke til at modsætte os, at Inger Støjberg bliver en del af regeringen, hvis det er valgets tale.

I løbet af valgkampen kommer man med garanti til at høre Venstre og De Konservative understrege, at de er partierne, der står for at værne om lov og orden i Danmark. Selvopfattelsen i de to partier er, at man på netop disse to pladser på det politiske spektrum kærer sig særligt meget om retsstaten og dens principper.

Derfor synes det også utroligt fattigt, at de i ramme alvor peger på, at Inger Støjberg har udstået sin straf, og derfor sagtens kan blive minister. Hun er ren, understreger de.

Hvad de ikke nævner, naturligvis, er, at hun nok kommer til at sidde med de afgørende mandater i det tilfælde, at der kan dannes en blå regering.

Hvad de heller ikke nævner - måske af uvidenhed, måske af ligegyldighed - er, at det selvfølgelig ikke er sandt, at man bare uden videre er ren, når man har udstået sin straf i dette land. Der er masser af hverv, man ikke kan bestride med en straf i baggagen.

Advokater skal være ustraffede. Du kan ikke blive lærer eller pædagog, hvis du er dømt for kriminalitet mod børn. Hvis du som straffet ønsker at stille op til kommunalvalg, er du først valgbar, når der er gået mindst tre år, siden at straffen er enten udstået, ophævet eller bortfaldet.

Inger Støjberg blev ikke dømt for nogen "almindelig" forbrydelse. Hun blev ved rigsretten dømt en historisk hård dom for forsætlig overtrædelse af ministeransvarlighedsloven. Og hun ville gøre det igen, har hun udtalt.

Den borgerlige radiovært og politiske kommentator - og mangeårigt medlem af Venstre - Jarl Cordua rammer hovedet på sømmet, når han på sin Facebookside skriver, at en ministerpost i dette land er et helt særligt tillidshverv.

Derfor må der gælde højere standarder. Ligesom der gør, når det kommer til advokater, kommunalpolitikere, lærere og mange andre steder i samfundet.

Lige nu fremstår Venstre og De Konservative så desperate efter magten - uden nogle større, samlende borgerlige politiske projekter i hånden - at de skyller principper om retsstat, lov og orden ud med badevandet. Ånden flyver lavt i Venstres gruppeværelse, udtalte den tidligere Venstre-minister Birthe Rønn Hornbech for nogle år siden.

Det gælder måske i virkeligheden for hele den borgerlige blok. For hvordan kan Venstre og De Konservative forsvare og bevare deres troværdighed, når de inviterer en rigsretsdømt tidligere minister ind i regeringsvarmen som en frontfigur for lov og orden?