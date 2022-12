Nordjyske mener: De har taget vores kvinder

LEDER:Blandt den nye regerings i alt 23 ministre er fire nordjyder. Det er en repræsentation, vi kan være mere end tilfredse med.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen har vist sig som en stærk profil efter, at hun startede som Uddannelses- og forskningsminister i 2019 og sidste år overtog posten som kulturminister og kirkeminister. Hun er nu beskæftigelsesminister. Som sin statsminister vil hun noget med magten, hun ved, at minister betyder tjener og er vokset op i en håndboldhal i Fjerritslev.

Danmarks nye uddannelses- og forskningsminister, Christina Egelund, kommer fra en stilling som særlig politisk udvikler hos Dansk Industri. Tidligere har hun siddet i Folketinget for Liberal Alliance og prøvede efterfølgende sammen med Simon Emil Ammitzbøll-Bille at få partiet ”Fremad" op at stå. Hun var selv overrasket, men var dog blevet gættet på som ministeremne op til præsentationen af regeringen.

Digitaliseringsminister og minister for ligestilling, Marie Bjerre, havde for et par måneder siden aldrig troet, at hun skulle være minister i en Mette Frederiksen-regering. Faktisk er det kun få dage siden, hun stærkt kritiserede, at Jakob Ellemann-Jensen havde droppet kravet om en advokatundersøgelse af Mette Frederiksens rolle i minksagen. Det mener hun stadig, men tror også på realpolitik. At hun udlever ligestilling og en pragmatisk tilgang til barsel, viste hun, da hun tog sin ni uger gamle datter med på arbejde i Folketinget.

Endelig er der statsministeren selv. Mette Frederiksen er både elsket og hadet, udskældt og hyldet. Indiskutabelt er dog, at hun er en usædvanlig dygtig politiker, som selv en garvet korkprop og ukuelig forhandler, som Lars Løkke Rasmussen nikker anerkendende til, som politisk håndværker.

Fire gode grunde til at være stolte af Nordjylland. En geografisk overrepræsentation og samtidig med til at bidrage til kønsfordelingen i den nye regering. Det er også nødvendigt.

Ligestillingen blandt ministrene når det kommer til køn, er lige så skæv som i Mette Frederiksens tidligere regering. Af de i alt 23 nyudnævnte ministre er kun otte kvinder. Hun er dog heller ikke selv tilfreds med fordelingen, som hun sagde til TV2. Det peger dog i høj grad på hende selv, da Socialdemokratiet har udpeget otte mænd og tre kvinder, Venstre har udpeget fire mænd og tre kvinder, mens Moderaterne har udvalgt tre mænd og to kvinder.

På den baggrund må vi være godt tilfredse som nordjyder. De har taget vores kvinder, men der er også hårdt brug for dem.