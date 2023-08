De råbte og skreg i min baghave. Det var skønt at lytte til

LEDER:I næsten en uge hujede og heppede de højlydt nærmest i min baghave. På alverdens forskellige sprog. Fra tidlig morgen til aften. I silende regn, strid blæst og strålende solskin.

Som næsten nabo til en større idrætsklub i Hjørring er uge 30 en særlig af slagsen. På den fede måde. Det er her, at en af verdens største ungdomsturneringer i fodbold, Dana Cup, løber af stablen og forvandler hele byen til et inferno af fodboldglade unge og deres forældre.

Det er festligt, det er smittende, og som bysbarn, der selv trofast deltog i turneringen som barn, bliver man stolt over, at noget så stort finder sted netop her.

I år var første gang siden to år med corona-aflysninger og en krig i Ukraine, at Dana Cup for alvor var tilbage for fuld styrke. 1114 hold fra 38 lande. 32.000 deltagere fordelt på spillere, trænere, dommere og forældre.

2800 kampe og næsten en kvart million serverede måltider.

Vi taler om Danmarks største tilbagevendende sportsbegivenhed, der for en kort stund fordobler Hjørrings indbyggertal, og som bidrager med turismeomsætning for op imod 200 millioner kroner.

Til gavn for både erhvervsdrivende og lokale idrætsforeninger i hele Hjørring Kommune.

At Dana Cup mere eller mindre er båret udelukkende af frivillige kræfter, gør det ikke mindre imponerende. Særligt ikke taget i betragtning, at frivilligheden i disse år er under pres. Det oplever både sportsklubber, festivaler og andre, men når Dana Cup rykker ind, er det, som om Hjørring og omegn rykker sammen.

Det er ganske enkelt imponerende.

Foruden at være et vidnesbyrd om, hvad frivillige kræfter kan skabe sammen, er Dana Cup et godt eksempel på, hvordan sport bringer mennesker sammen. Hvordan en lille rund læderbold bliver omdrejningspunktet for, at unge mennesker mødes på tværs af vidt forskellige kulturer og får oplevelser for livet.

Sidstnævnte kan jeg skrive under på.

Og ja, så larmer det en smule og fylder en del, når Dana Cup-ugen står på. Og hvad så? Det skal der være plads til, for stævnet er et kæmpe aktiv for kommunen og et ubetaleligt udstillingsvindue, vi ikke vil være foruden.

Jeg ser frem til larmen i min baghave næste år. Tak til alle dem, der gør den mulig.