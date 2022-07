Den umulige valgguide: Hvem fortjener egentlig din stemme?

LEDER:Hvis nogle politikere krydser fingre for, at statsministeren venter længst muligt med at trykke på valgknappen, er det fuldt forståeligt.

Formen er nemlig ikke god.

Mange slikker sårene efter en periode med ævl og kævl i egne rækker, krænkelsessager og politiske skandaler, og de vil alle have godt af en lang sommer til at komme sig.

Men her får du Nordjyskes guide til partiernes dagsform her og nu. Du kan tage den med i dine egne overvejelser hen over sommeren. Eller måske er det bedst at lade være og blot håbe, at tingene ser bedre ud om nogle måneder.



Enhedslisten: Partiets skare af storbyvælgere fik smadret deres verdensbillede, da det efter invasionen af Ukraine gik op for dem, at Pernille Skipper og Mai Villadsen var mere sure på NATO end på Putin. Partiet har nu slækket på kravet om udmeldelse af Vesten, men ikke helhjertet.



SF: Også kaldet Socialdemokratiet Light. Her er selfiestangen som det sidste sted i verden ikke gået af mode, og boomerpartiet over alle dyrker emoji-kommunikationen, som kunne den fremtrylle både vælgere og ministerbiler. Det er slet ikke umuligt, det lykkes.



Socialdemokratiet: Mette Frederiksen har Minkkommissionens ord for, at hun groft vildledte befolkningen og gav en ulovlig instruks. Hun var dog i god tro. Derfor slap hun med en næse, men det er ikke et udtryk for, at hun har begået fejl, forlyder det nu. Lidt på samme måde som da den tidligere justitsminister sagde, at overvågning er lig med frihed. S køber sin logik i Omvendtslev.



De Radikale: Efter et par år med pinlige krænkelsessager har partiet sat statsministeren stolen for døren og krævet valg senest i oktober, ellers vælter de regeringen. Hvorfor de ikke bare udtrykker mistillid nu, er en af den slags gåder, der får én til at bekymre sig for partiets duelighed.



Moderaterne: Hvad vil de ud over at holde Lars Løkke Rasmussen beskæftiget i dansk politik i fire år mere? En regering hen over midten, lyder svaret, og det er jo besnærende, men ganske udsigtsløst.



Kristendemokraterne: Eneste fremtidshåb er smuttet, og her tænkes ikke på Jens Rohde, men den talentfulde Isabella Arendt, der nu er konservativ.



Venstre: Tilsluttede sig et letkøbt borgerforslag om at sende statsministeren for rigsretten og var et øjeblik ved at forsvinde ned i et populistisk hul med en formand, som efter eget udsagn ikke kunne sætte en fod rigtigt i to år, mens stemmeslugerne bare forsvandt én efter én.



Liberal Alliance: Det er snart nogle år siden, de kom ned fra træet, og Alex Vanopslagh er den bedste til at drille statsministeren. Men den hellige krig mod en identitetspolitik, der er uendelig lille i Danmark, ligner en sølvpapirshat.



De Konservative: Søren Pape er en formand med næsten magiske evner. Han fik den smudsige Naser Khader-sag til at forsvinde hurtigere, end den burde, og han sammenlignes med Poul Schlüter, selv om han endnu kun har siddet for en bordende i Viborg Byråd. Det går næsten for let, ikke?



DanmarksDemokraterne: Inger Støjberg har smidt fodlænken og vil sommeren igennem rase mod københavneri og udlændinge. Men hvad er hun for? Det ved vi ikke. Der kommer først et partiprogram efter valget. Nyt koncept: Politikken er mig, mig, mig.



Nye Borgerlige: Lars Boje Mathiesen sammenlignede mænd, der skider i bukserne, med kvinder, der får menstruation, og han er deres næststørste håb efter Pernille Vermund.



Dansk Folkeparti: Sidste Borsolino-hat lukker og slukker.

Snart er valget dit. God sommer.