Det blæser aldrig i Nordsjælland. Prøv med en masse vindmøller

LEDER:Danmark har kurs mod et grønt kvantespring, der vil gøre os frie og uafhængige af russisk gas. Regeringen foreslår, at produktionen fra solcelleparker og landvindmøller firedobles frem mod 2030, og en sådan mission skal alle landets borgere vel bidrage til.

Eller hvad?

Selvom flere kommuner i det østligste Danmark ikke har en eneste landvindmølle, melder de hus forbi. De skal ikke nyde noget af at have de lidet yndige mølle-monstrummer knejsende i landskabet.

Tag for eksempel Hørsholm, Fredensborg og Lyngby-Taarbæk Kommune. De har hver især ikke en eneste landvindmølle og kommer heller ikke til det, står det til deres borgmestre.

Til TV2 siger Morten Slotved, borgmester i Hørsholm, at der ikke er plads, og at møllerne i øvrigt er grimme og larmende.

- Det er ikke en sællert, siger han.

I Fredensborg lyder meldingen, at det blæser mere i Jylland. Derfor bør møllerne opsættes her. Og så er der Lyngby-Taarbæk, som skam har en vindmølle. Den står bare som en rekvisit på Frilandsmuseet.

At vindmøller er grimme og larmer - i hvert fald når de står tæt på ens hus - kan de fleste blive enige om. Det er derfor, at der blandt andet er krav om mindsteafstand til beboelse. Det smarteste ville selvfølgelig være at koncentrere sine kræfter udelukkende om havvindmøller. De er nemmere at få ud af syne, og larmen hører de færreste.

Faktum er bare, at landvindmøller er langt hurtigere at opføre og billigere i drift – og dermed et afgørende parameter i bestræbelserne på at flerdoble produktionen af grøn energi.

Til gengæld bør det fra politisk side prioriteres at fordele møllerne over hele landet. Det er kun ret og rimeligt, at alle dele af landet bidrager, når forsyningssituationen er så alvorlig, som regeringen hævder, og når det nu er besluttet, at vi skal være et grønt foregangsland.

Det er muligt, at der er mere plads i Jylland, og at vindforholdene her er bedre, men som en afdelingschef i erhvervsorganisationen Green Power Denmark siger til TV2:

Det betyder ikke, at landvindmøller i Nordsjælland ikke kan lade sig gøre.

Om man skal grine eller græde, når Fredensborgs borgmester konstaterer, at landvindmøller hører hjemme i Jylland, må være op til den enkelte. Lad os bare håbe, at et flertal på Christiansborg ikke deler samme holdning.

Argumenterne mod vindmøller er mange; de skygger, de larmer, de ødelægger udsigten og naturen. Og selvom nogen jo skal have den tvivlsomme ære at kunne se vindmøller, når de kigger ud ad deres vindue eller står på terrassen, er det afgørende, at disse bekymringer ikke blindt tilsidesættes eller affejes.

Den grønne omstilling er hverken nem eller billig - og den har reelle konsekvenser for mange almindelige borgere.