Det bliver en kold tid, lille du

LEDER:Det bliver en kold vinter.

Ikke nødvendigvis udenfor, men i mange hjem vil temperaturen blive holdt under vanlig varmestandard. Alle, der ikke har brændeovn eller rør-forbindelse til et billigt fjernvarmenet, kan se frem til en vinter, der bliver den dyreste nogensinde. De mennesker, der bruger naturgas, el eller træpiller til opvarmning har udsigt til regninger i en størrelse, der giver drastiske ændringer i privatøkonomien. Nogle vil ganske enkelt ikke have råd til at betale.

Alle - uden undtagelse - kommer til at mærke at de nærmest eksploderende el-priser, men mest ondt vil det selvfølgelig gøre på de, der har mindst. Stigningerne rammer både socialt og geografisk skævt, og der vil komme så mange reelt triste historier fra udkantens økonomiske underklasse, at der heldigvis ikke bliver medietid til klynkende elbils-ejere.

Indtil nu har der ikke været den store reaktion fra regeringen - og sådan set heller ikke fra resten af Folketinget. Godt nok kom der tidligere i år en reduktion af el-afgiften, men den var af nærmest ubetydelig størrelse. Pænt større var varmechecken på 6000 kroner; modtagerne var givetvis glade, men om pengene så egentlig blev brugt på varme er uvist. Nu skal man være varsom med at bruge ordet skandale, men udbetalingen mindede i hvert fald om en.

Andet er der ikke sket, og andet er der heller ikke udsigt til. Måske vil regeringen sende endnu en check ud til udvalgte modtagere, men det er så også det eneste tiltag, der foreløbigt synes at være på tegnebrættet.

Det rækker overhovedet ikke.

Både regering og de øvrige partier må på banen, og melde standpunkt og konkret politik ud. På Christiansborg bliver der imidlertid lurepasset - alle ved godt, at de stigende energipriser bliver efterårets store emne, men omvendt ved alle også, at nogen nem løsning findes der ikke.

For el-priserne er en kompliceret affære, og Danmark kan ikke hverken bestemme eller gøre meget alene. Vi er ikke selvforsynende, men afhængige af et tæt el-samarbejde med Norge, Sverige og Tyskland. Vi kan heller ikke alene ændre på, at el-priserne i dag sættes efter, hvor meget det koster at producere el med naturgas.

Derimod bestemmer vi selv over vores el-afgift. At fjerne den er en mulighed, men ikke uden problemer, for indtægten er der budgetteret med. Fjernes den, skal pengene findes et andet sted - formentlig via en anden afgift.

På bundlinjen står det dog klart, at der reelt er to muligheder: Enten betaler statskassen en del af energi-regningen eller så gør den private husholdningskasse. Hvis sidstnævnte altså kan.

El-priserne er i dag så høje - tirsdag eftermiddag kostede en kWh syv kroner hos Norlys før afgiften på cirka halvanden krone - og problemet er så stort, at vi som minimum kan forvente en klar udmelding fra partierne:

Bliver det historiens dyreste vinter eller tager statskassen en del af regningen?