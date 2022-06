Det er ikke kvindernes problem - det er vores allesammens

LEDER:Forleden kårede Dansk Erhverv ’25 kvindelige iværksættere du bør kende’. De gjorde det for at sætte mere fokus på kvinder i iværksættermiljøet. På listen var nordjyske Ann Rosenskjold, indehaver og medstifter af det digitale ejendomsfirma Estaldo. Det er fuldt fortjent - og vi kunne nok have nævnt flere, gode, nordjyske eksempler.

At problematikken med få kvinder i toppen kræver en kulturændring, er uomtvisteligt. Ann Rosenskjold mener dog også, at der er noget kvinderne selv kan gøre. Som hun siger til Vigeur:

- Tro på dig selv, vis hvad du kan og husk på, at du i lige så høj grad som mændene har ret til en plads om bordet. Selvom kønsbarriereren eksisterer, er min klare opfattelse, at den forsvinder, når man viser, hvad man kan.

På Vigeur – det personlige erhvervsmedie fra Det Nordjyske Mediehus – fortalte vi for nylig om en ny tænketank, EQUALIS, der vil have flere kvinder i top hjulpet af en million-donation fra Spar Nord Fonden.

Svaret findes muligvis i Norge. I hvert fald fortalte tidligere institutleder for Statskundskab ved Aalborg Universitet og professor emerita i kønsforskning, ligestilling og diversitet, Anette Borchorst, i den forbindelse om, hvad vi kan lære af vores nordlige naboer.

For hvor vi mere taler om, at det også er en frivillig beslutning, hvor kvinderne selv har prioriteret anderledes, taler man i Norge om vigtigheden i at udnytte den viden og de kompetencer, kvinderne kan bidrage med bedst muligt. Det er altså ikke enten familie eller toppost, men noget der skal løses, for ”hold da op, hvor er det ærgerligt, at vi ikke får fat i den der kvindelige kompetencemasse, for vi går glip af så meget”, siger Anette Borchorst.

Helt naturligt handler det altså ikke om kvinderne, men om hvad samfundet går glip af.

Selv Obama understregede pointen om vigtigheden af ligestilling og diversitet, da han i søndags besøgte det jyske. Det afhjælper de blinde vinkler, vi alle har, og giver bedre løsninger. For ham handlede det ikke om magt, men om bedre beslutninger. Netop bedre forbindelser og mere diversitet sikrer et større perspektiv og skaber dermed de bedste løsninger og de bedste beslutninger.