Det er sidste skoledag, og vi voksne er til eksamen. Det er en middelmådig præstation

LEDER:I disse dage holder mange elever i de ældste folkeskoleklasser den traditionelle sidste skoledag. Udklædninger er koordineret og udført, karameller bliver kastet til/mod mindre klasser og friheden – og usikkerheden - lurer i sommerhorisonten.

Corona – måske kan du huske den, pandemien, der indtil tidligere på året fyldte alt - trækker dog stadig sine spor. Således er eksamen anderledes og for mange betyder det, at de ikke skal op på samme måde, som normalt. I stedet er der færre prøver, som ikke betyder det samme, men som stadig gennemføres. Det er godt, for eleverne har brug for al den eksamenstræning, de kan få. På næste uddannelsestrin bliver de glade for den.

Dog forstår man godt, at det kan være svært at sætte sig op til en eksamen, der reelt ikke betyder noget. Nogen ’regner den ud’ og gør ikke meget ud af det – og får heller ikke meget ud af det. Andre stresser unødigt og har problemer med tid til forberedelsen.

For sidste skoledag er nemlig slet ikke sidste skoledag for alle. Læseferien er inddraget, så i stedet for frihed, læring om at man faktisk ikke skal udskyde eksamenslæsningen til allersidst, isspisning og andre traditionelle læseferie-dyder, så skal eleverne efter at have holdt sidste skoledag … igen møde ind på skolen.

Her er det nemt at falde ind i voksenfælden: ’aarhhh, det er da ikke så slemt’, ’det skal nok gå alligevel’ og ’karakterer/folkeskoleeksamen/læseferie er alligevel totalt overvurderede’.

Vi glemmer bare, at for eleverne er det - indtil videre - kulminationen på deres liv. Noget de i den grad har set frem til ’som de store’, de nu er. Helt på linje med livsforandrende milepæle som første skoledag og blå mandag.

Det handler om at sætte sig i børnenes sted. Det ER stort at læse til eksamen. At skulle præstere. At fejle og at lykkes. Det er livet. Det er lærdom.

Corona er overstået. Børnene har rettet imponerende meget ind. De trænger til normalisering.

Vi må gøre vores bedste.