Dieseltyve løb ind i Henrik. Så stoppede festen

LEDER:Der er altså noget over mennesker, der tager affære. Som ikke ser problemer som noget, der skal vendes, men derimod løses.

Sådan et menneske er Henrik Thomsen. Ingen tvivl om det.

Som indehaver af Skovsted Grusgrav i det nordlige Thy fik han mistanke om, at der blev stjålet diesel fra maskiner på området. Så kom der videoovervågning op. Og da den afslørede tyveknægte ved nattetid, var det tid til at gå i aktion.

Ikke ved at bringe ordensmagten i spil. Nej, Henrik Thomsen oprettede et vagthold bestående af ham selv, hans kæreste og papsøn. Og så var det ellers med at indtage posterne i grusgraven for at holde vagt. Bevæbnet med kaffe og en god portion tålmodighed.

Tredje nat var der bingo. Klokken 03.18 klappede fælden. Henrik Thomsen og co. pågreb en 24-årig mand, som ifølge grusgravejeren var flink og rar og hurtigt erkendte sin og sine kumpaners udåd. Manden blev overdraget til lokalpolitiet, og Henrik Thomsen er ganske sikker på, at han har sendt et signal om, at han vil have sin plads og sin diesel i fred.

Lad os hylde enkelheden og konsekvensen i den historie, som vi på Nordjyske har beskrevet - og ikke mindst dens slutning.

Det havde været naturligt at bringe politiet i spil, da tyverierne først blev opdaget. Uden at forklejne ordensmagten ville det nok have været for meget forlangt, at den skulle have løst sagen på tre dage og med overvågning af grusgraven om natten.

Og det havde også være naturligt - og måske også en kende fornuftigt - at holde sig fra en civil anholdelse, da der jo ikke var nogen garanti for, at det var en flink ung thybo, der gik i fælden. Det kunne jo have været en flok hærdede kriminelle, der havde både vilje og kraft til at tage kampen op for at slippe ud af sækken.

Men det er befriende, når fornuften ligger i handlingen og ønsket om at få bremset uretfærdighed. Når nakken ikke bøjes, men brystet skydes frem.

Henrik Thomsen selv er overbevist om, at der nu er sat en prop i tanken, så dieselen ikke flyder ned i de forkerte lommer.

- Jeg tror i hvert fald, at både han og hans omgangskreds er helt og aldeles klar over, at det er dumt at komme ind på min plads og tro, at de skal stjæle diesel og slippe godt fra det, fastslog han over for Nordjyske.

Vi tror, han har ret.