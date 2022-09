Din bolig bliver mindre værd. Det er vores mindste problem

LEDER:I en ”normal” verden ville det være højst usædvanligt og dramatisk, når en prognose fra Nationalbanken spår om prisfald på boligmarkedet på næsten 10 procent.

Men intet er bekendt, som det plejer. Derfor er der heller ingen grund til, at alarmklokkerne på boligmarkedet nu begynder at bimle og bamle. Vi har væsentligt større problemer at se til.

Onsdag udsendte Nationalbanken en dyster prognose, der spår, at huspriserne over de næste to år skal falde med omkring 10 procent. Det lyder måske voldsomt, men skal ses i lyset af, at huspriserne siden corona - stik mod de flestes forventninger - er skudt i vejret. Også før corona.

Mange boligejere vil derfor, trods et betydeligt prisfald, stå tilbage med en ganske høj friværdi. Belåningsgraden blandt landets boligejere er rekordlav, og nedturen for boligmarkedet ventes at være kortvarig.

Derfor er der umiddelbart ingen større dramatik i vente - medmindre at Nationalbankens prognose viser sig at være et naivt skønmaleri.

I stedet bør vi lægge vores fokus og bekymring helt andre steder.

Ifølge Nationalbanken fører regeringen en alt for løs finanspolitik, der risikerer at sende Danmark ind i en dybt skadelig løn- og prisspiral. Kuren er en stramning af finanspolitikken i så voldsom en grad, at det svarer til en procent af Danmarks bruttonationalprodukt.

Så kontant er budskabet - og advarslen - fra nationalbankdirektør Lars Rohde.

Faktum er, at inflationen har bidt sig så grundigt fast, og inficeret så mange dele af økonomien, at der skal skrappe midler i brug for at få den standset. Her balancerer regeringen på en delikat knivsæg.

Strammer man voldsommere, end hvad der allerede er lagt op til, vil det forværre den recession, som Danmark allerede er på vej ind i - og føre til højere arbejdsløshed. Strammer man for lidt, er udfaldet værre.

Heri gemmer sig en ubehagelig sandhed, som regeringen og vi andre er nødt til at indse. Nemlig at en dybere recession og større arbejdsløshed klart er at foretrække frem for en inflation ude af kontrol.

Danskerne oplever lige nu det største reallønsfald i over 70 år. Forbrugertilliden er historisk lav. Virksomheder lider, husholdningsbudgetter skrider. Vores købekraft udhules massivt, og intet tyder på, at det får ende lige foreløbigt.

På den korte bane er vi derfor nødt til at gøre ondt værre for at undgå, at problemerne eskalerer. Det er Lars Rohdes budskab.

Stod vi ikke midt i en valgkamp, var finansminister Nicolai Wammen (S) formentlig mere tilbøjelig til at lytte til nationalbankdirektørens anbefalinger. Wammen skal genvælges - det skal Rohde ikke.

Men hensynet til vælgere, der ikke må skuffes, bør veje umådeligt lidt, når man skal bekæmpe en energi- og inflationskrise, der for alt i verden ikke må løbe løbsk.