Drop diskussionen om kolde og varme hænder. Lad os tale om smarte hænder

LEDER:Hvis du nogensinde har stået i en buffet - og det tillader jeg mig at gætte på, at du som nordjyde har - så kender du det godt: Der er kæmpe forskel på, om brød, tallerkener, sild og karrysalat er placeret i den rigtige rækkefølge. Det er ganske enkelt forskellen på en tilstand af flow og en sammenbrændt buffettrafikprop.

Det handler om at gøre tingene smart. At tænke i effektivitet, menneskelig adfærd og behov - og mens buffeteksemplet er banalt og enkelt, så er principperne på spil mange andre steder, hvor der er langt større konsekvenser end en forsinket frokosttallerken.

Ressourcer er ofte svaret, når der skal deles løfter ud i en valgkamp. Flere ressourcer til sundhedssystemet, til ældreplejen, til uddannelsessektoren - ja, generelt bare flere ressourcer.

Det kan da heller ikke diskuteres, at der er områder, hvor man har nået det muliges kunst i forhold til at løse opgaverne. Der er utvivlsomt en grænse for, hvor mange elever man kan stoppe ind i en klasse og samtidig have tilstrækkelig lærerkontakt til. På hvor kort tid en hjemmehjælper kan være hos en ældre medborger, så det stadig giver mening. Hvor tidsmæssigt effektivt en samtale med en kræftpatient kan gøres.

Det der dog kan diskuteres, er om vi virkelig ikke kan gøre mange ting smartere? Det er alligevel et utroligt sammentræf, hvis det tilfældigvis lige er i vores tid, at vi nåede toppen af gøre tingene på den bedste måde. Hvis vi er nået grænsen for udvikling. Det er jo i grunden en ganske arrogant holdning: "det kan ikke gøres bedre end det, vi allerede har gjort".

Ofte sker det, at de problemer man bokser med i en branche, har andre allerede løst. Til gengæld er de så ramt af andre udfordringer, som andre igen er klogere på.

At det ofte er simple tanker og tiltag, der flytter noget ved André Rogaczewski, CEO i Netcompany. Og som han fortæller til Vigeur gælder det både i det private erhvervsliv og i det offentlige. Det handler om fordele opgaverne i en organisation rigtigt - og om at bruge den eksisterende teknologi smartere.

Det kræver altså ikke nødvendigvis flere hænder eller nyudvikling af teknologi - det handler om at sætte det eksisterende intelligent i spil.

Han deltog selv for nogle år siden i et eksperiment, hvor han med et tv-hold i hælene med relativt simple greb gjorde op med en hektisk hverdag og rigide systemer på Lindholm Plejehjem i Nørresundby. En af de simple løsninger var at sætte den, der var bedst til at taste, til at taste. Simpelt. Nøglen er ifølge André Rogaczewski mere praktisk innovation.

Igen - der er ingen tvivl om, at der er steder, hvor det handler om ressourcer. Men må bare ikke være det eneste svar. Vi skylder hinanden også at sørge for, at de midler, vi alle bidrager med, også bruges bedst muligt. Det handler om et tankesæt, der er klar til at stille spørgsmålet: hvordan gør vi det her på en endnu smartere måde?

Lad os droppe diskussionen om kolde eller varme hænder. Vi har brug for flere smarte hænder.