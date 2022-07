Efter tragedien i Field's: Nu sadler konspirationsteoretikerne op igen

LEDER:Det er nemmest at godtage sandheden, når den flugter med ens verdensbillede. Derfor er det ingen kunst at være lettet over, at den formodede gerningsmand til tre drab i Field's forrige søndag var etnisk dansker, hvis man mener, at samfundet stigmatiserer folk fra Mellemøsten.

De tre meningsløse dødsfald er selvfølgelig lige tragiske, hvad enten motiv eller bevæggrunde er terrorisme, religiøs fanatisme eller psykisk sygdom. Men vores samfund og den generelle følelse af, om man kan færdes lige så trygt i verden i dag som i går, kan være påvirket af årsagerne til den forfærdelige hændelse. Og her kunne det utvivlsomt have haft en uroskabende effekt, hvis det havde vist sig, at gerningsmanden var inspireret af hellig krig, som det misvisende hedder. Derfor giver det mening, at man kunne føle trang til at tilføje et "heldigvis" til sætningen, da politiet slog fast, at den formodede gerningsmand er det, politiet kalder "etnisk dansker".

Men hvis man går skridtet videre og uden hold i fakta og viden begynder at spekulere i, om den formodede gerningsmand var drevet af racistiske eller nazistiske sympatier, knækker filmen. Ligesom langt de færreste herboende med mellemøstlig oprindelse er muslimske fundamentalister, er det også en meget lille promille af etniske danskere, der er højreekstremister.

Desværre er det ikke altid fakta og fornuft, der driver kommentarer på de sociale medier, og især ikke hvis fakta ikke flugter med ens holdninger. Det så vi under corona, hvor nogle tog skridtet fra at være kritiske over for beslutningstagerne til at fantasere om sammensværgelser inden for myndighederne.

Den slags forpester enhver saglig debat, det så vi under corona, hvor konspirationsteoretikernes skingre paroler overdøvede de mere fornuftige indvendinger. Det polariserede debatten i en grad, der gjorde det umuligt at tale fornuftigt sammen.

Det samme sted tages samtalen om den tragiske hændelse i Field's hen, når nogle skriver - eller deler, for i denne henseende er hæler så at sige lige så skyldig som stjæler - påstande om, at politi eller myndigheder hemmeligholder detaljer om, at den formodede gerningsmand skulle have et højreekstremistisk motiv. Dét selvom politiet fra første færd har slået fast, at man nu efterforsker og undersøger, og ikke vil udtale sig, før man rent faktisk ved noget.

Tillid og tryghed er to grundpiller i et demokrati som det danske. Vi må sammen værne om dem, både når det handler om tragiske skyderier og konspirationsteoretikeres rablerier.