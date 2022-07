En bøn til valgguden - lad det blive en kort valgkamp

LEDER:For hver dag der går, bliver dagene kortere. Der er masser af sol og sommerhygge tilbage, men dagene med lyse nætter bliver færre.

Og for hver sommerdag der går, bliver afstanden til et folketingsvalg også kortere. På mange måder er valgkampen allerede i gang.

Udover at partierne allerede er begyndt at køre reklamespots i radioen, så stod Radikale Venstre for det første (lidt svage) startskud. På en lidt sær og i hvert fald meget langsom måde har regeringens støtteparti allerede væltet regeringen - uden så rigtigt at gøre det. Udskriv valg inden oktober, eller vi vælter jer, var beskeden i begyndelsen af juli.

Desværre virker det til, at vi kan se frem til en politisk indholdsløs valgkamp.

Regeringen rakte i begyndelsen af juli hånden frem mod Venstre og Det Konservative Folkeparti, men vil stadig gå til valg på en et-partiregering. Få dage senere kaldte beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen for trumpist. Så føg beskyldningerne ellers frem og tilbage.

Hvis regeringens forslag om regeringsdannelse henover midten efter næste valg var et frieri, så må det siges at være et af de mere mærkværdige af slagsen.

Minkkommissionen afleverede sin rapport i slutningen af juni med sønderlemmende kritik af regeringstoppen og flere topembedsmænd. Regeringen og støttepartierne fredede Mette Frederiksen og co., mens oppositionen kaldte - og med al sandsynlighed vil fortsætte med at gøre det langt ind i valgkampen - på advokatundersøgelse med henblik på en rigsret. Magtfuldkommenhed, er der blevet råbt. Det gjorde Radikale Venstre i øvrigt også i vinter.

Forleden gjorde Venstres Jakob Ellemann-Jensen det sammen med partikolleger klart, at Venstre freder Arne-pensionen, hvis de skulle stå med magten efter valget. De opgiver kampen. Det er en tabersag. Ikke værd at bruge for meget krudt på i en valgkamp.

Så hvad er der på vej af gennemtænkte politiske projekter fra Ellemanns hånd? Hvad er det borgerlige projekt, der kan samle en historisk fragmenteret blå blok?

Altså udover at skyde på Mette Frederiksen og regeringen for Minksagen, sagen om anholdelsen af tidligere chef for Forsvarets Efterretningstjeneste Lars Findsen, og hvad de nu ellers kan rette deres skyts mod.

Og hvad er Socialdemokratiets politiske projekt? Tidligere indenrigsminister og nuværende udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Beks ideologiske projekt med en rehabilitering af provinsdanmark slog fejl. Regeringens projekt blev slået hjem til start ved kommunalvalget sidste år.

For nuværende er det svært at få øje på politisk indhold og projekter, der kan blive vægtige emner op til det folketingsvalg, der nærmer sig med hastige skridt.

Der er ellers nok at tage fat i - hvad stiller vi som samfund op med folkeskolen, sundhedsvæsenet, Forsvaret, den grønne omstilling og klimaudfordringerne, manglende arbejdskraft og så meget andet.

Hvis det ender med at blive en valgkamp, der udelukkende handler om Minksagen og personangreb, så er her en bøn til valgguden:

Lad det da blive en kort valgkamp!