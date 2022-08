Endelig: Nu vil Folketinget støtte nordjysk kultur

Efter en stribe artikler i Nordjyske om ”Den Skæve Kulturstøtte” vil regeringen og et flertal i Folketinget endelig gennemføre en reform, der fordeler kulturstøtten mere ligeligt mellem museer i hovedstaden og i provinsen.

I vores artikelserie har nordjyske borgmestre og folketingspolitikere lovet at presse på for en reform, og kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) giver de nordjyske politikere en stor del af æren for, at det nu skal findes en ny og mere rimelig fordeling af kulturmillionerne.

Det er godt arbejde af de nordjyske politikere og en fornuftig beslutning af ministeren. Ingen har nemlig magtet at forklare den skæve støtte, der mest er blevet udlagt som en ”naturlov”, og hvad der ikke kan forklares, kan som bekendt ikke forsvares.

Lad os nævne et uforståeligt eksempel:

I 2019 fik Kunsten i Aalborg 2,5 mio. kroner i driftsstøtte fra staten. Samme år fik Arken i Ishøj i omegnen af 31 mio. kroner. To museer, der minder om hinanden i størrelse og indhold. To meget forskellige tal. Total uretfærdighed.

Og det er langt fra et enestående tilfælde, som vi tidligere har afdækket her i Nordjyske.

Et lille forbehold for reformen er nødvendig. Som de fleste nok har opdaget, er det sæson for politiske gaveuddelinger, valget er på vej, og løfterne om flere penge sidder løst.

Det ligger derfor til højrebenet at kalde regeringens museumsreform for valgflæsk. Også fordi reformen først skal omkring en arbejdsgruppe af den type, der ofte ender som en syltekrukke.

Men vi lader i første omgang tvivlen komme Ane Halsboe-Jørgensen til gode. Hun lyder nemlig til at have de rette intentioner, og endnu vigtigere har hun sørget for at have bred støtte til en reform.

Venstre, De Konservative, De Radikale og SF bakker op, selv om de ikke er helt enige om, hvor mange penge der skal følge med reformen.

Venstres kulturordfører Jan E. Jørgensen lover på forhånd, at der vil komme flere penge til blandt andet Nordjylland.

- Det hænger ikke sammen, at der er så stor forskel på kulturstøtten. Vi har brug for at fjerne oplevelsen af uretfærdighed. Nordjyderne slipper jo ikke billigere i skat end sønderjyderne. Hvorfor skal de så ikke have lige så meget kultur som andre eller selv finansiere den, spørger han.

Godt spørgsmål, som vi på Nordjyske har tilladt os at stille igen og igen og igen.

Kulturministeren understreger dog, at det vil blive nødvendigt med en omfordeling. Det vil sige, at nogen skal have mindre. Vi må med andre ord forvente en del skrig og skrål fra hovedstadsområdet.

Men det nytter ikke noget. Alle museer må melde sig ind i nutiden. Den skæve kulturstøtte er et levn fra 2007, da staten overtog de daværende amters kulturforpligtelser, og det er på høje tid, at kulturstøtten fordeles efter reelle behov og ikke på tilfældigt opnåede privilegier.