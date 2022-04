Endnu en uenighed på Spritten, og dermed endnu en forsinkelse

LEDER:Endnu en gang er den grund, hvor De Danske Spritfabrikker i årtier satte et markant præg på Aalborg, omdrejningspunktet i en strid mellem tre magtfulde aktører. Og endnu en gang er det i sidste ende borgerne i Aalborg og Nordjylland, der med garanti er taberne. For mens parterne strides, sker der intet eller meget lidt på en af de meste centrale grunde på havnefronten i Aalborg.

Seneste tvist handler om finansieringen af en kloakledning og kystsikringen ud for Spritten. Sagen har tråde tilbage til tidligere sager om ulovlige, kommunale udbygningsaftaler og beskyldninger om indspisthed og kammerateri, og hovedrolleindehaverne er de sædvanlige: direktør for Spritten A/S Martin Nielsen, storentreprenør og ejendomsinvestor A. Enggaard og Aalborg Kommunes forvaltning med rådmand Jan Nymark Thaysen (V) som øverste politiske ansvarlige. Martin Nielsen har en klar fornemmelse af, at han og Spritten A/S bliver holdt hen i mørket og måske endda udenfor, mens A. Enggaard og Aalborg Kommune nægter, at det skulle være tilfældet.

Imens luften er tyk af frustrationer, får man som iagttager sværere og sværere ved at kunne tro på, at parterne i det samarbejdsklima er i stand til at skabe det bedst mulige projekt på Spritgrunden og i de smukke og særegne fabriksbygninger på havnefronten. I flere år har grunden, der vel er det sidste, ubebyggede areal helt ned til Aalborgs centrale havnefront, ligget som et åbent sår i den ellers smukke og hypede midtbystrækning. I begyndelsen kunne man gå forbi og spændt titte ind på pladsen, men herefter er fulgt år med stilstand eller meget lille aktivitet på byggetomten, og det samme gælder i de bevaringsværdige fabrikshaller.

Imens tiden går, er området gået fra grimt til grimmere, også ud mod kajkanten, hvor en midlertidig, kluntet kystsikring har skabt et ildelugtende vandbassin. Et trøstesløst syn, der med nye skærmydsler ikke ser ud til at forsvinde foreløbigt.

Spritten, som i visionen indeholdt så mange håb om et sprudlende kulturliv og en stolthed for Aalborg, ser lige nu ud til at være dømt til at henligge ubenyttet, grimt og ildelugtende langt ind i 2020'erne.

Det er forstemmende. Og for alle, der ikke er en del af stridighederne: Uforståeligt, at det er den slags, der præger udviklingen af landets fjerdestørste by. Måske er tiden kommet til, at Aalborg Byråd nedsætter en taskforce om Spritten-projektet - simpelthen med tanke på, at dette projekt er så vigtigt for Aalborg og Nordjylland, at det skal vi som by lykkes med.