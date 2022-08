Her er forældremyten, som vi én gang for alle bør aflive

LEDER:Om fire måneder tager mit liv igen en monumental kolbøtte, når jeg - hvis alt går efter planen - bliver far til mit andet barn.

Dermed skriver jeg mig også ufrivilligt ind i en af tidens største og mest ømtålelige debatter; nemlig den om barselsorlov.

Den nye lov, der sikrer 11 ugers øremærket barsel til både mor og far eller medforældre, er af den slags, som i den grad splitter og bringer følelser og sind i kog. For nogle er loven et historisk fremskridt for ligestillingen i vores land. For andre et uhørt overgreb på den personlige frihed. Statsligt omsorgssvigt.

Man kan sige både godt og skidt om den nye barselslov, og guderne skal vide, at det er der gjort. Men for en snart nybagt far, som i det nye år selv står midt i orkanens øje, har barselsloven en kærkommen effekt. Den gør det muligt igen at tage livtag med en hårdnakket og fejlagtig myte:

Mødrenes monopol på forældreomsorgen.

Debatten om mænd som forældre er vigtigere end nogensinde at tage, fordi samfundet - og en del kvinder - fortsat går rundt med den indgroede opfattelse, at mor er bedst. Sågar visse mænd er af den tro, at faderen de første par år er sekundær i barnets liv.

Bullshit.

Moderens rolle, særligt i barnets helt tidlige stadie af livet, kan selvfølgelig ikke undervurderes. Det er der helt naturlige biologiske årsager til. Barnet har brug for at mærke trygheden i mors favn, hendes duft, stemme, nærvær og modermælk.

Men ser vi bort fra evnen til at amme, skal og bør forældreskabet være ligeværdigt. Her er der ingen biologiske årsager at bruge som bortforklaring. Mænd er præcist lige så godt rustet til at drage omsorg og tryghed for deres børn, som kvinder er, og kvaliteten af et forældreskab har intet med køn at gøre.

Som i intet.

Hvis kvinder generelt er bedre til at tyde og opfange barnets signaler, bunder det ikke i et guddommeligt ’moderinstinkt’. Det støtter videnskaben i øvrigt op om.

Det handler om, at jo bedre du kender dit barn, desto bedre er du til at afkode og forudse dets behov. Og det er kønsløst. Den opgave kan faderen varetage lige så vel som moderen.

Alligevel synes der at være den ophøjede sandhed, at mor ved bedst. At den nye barselslov skader vores børn, fordi mange mænd ikke vil tage barsel, og mange børn dermed skal begynde tidligere i vuggestue eller dagpleje.

Sandheden er, at 7 ud af 10 mænd, ifølge en undersøgelse fra Egmont Fonden, vil benytte deres ret til barsel. Og at tallet formentlig vil stige, i takt med at flere arbejdspladser tager bestik af de nye barselsregler og tilbyder vilkår, som i højere grad tilgodeser mænds barsel.

Den udvikling er uundgåelig. Og godt for det.

Faderskabet er i opbrud, og den nye barselslov skubber - trods dens mangler - opfattelsen af mor og fars ligeværdighed i en tiltrængt retning.

Som Feminas chefredaktør, Isabella Hindkjær, så smukt skriver:

- Vi har forkastet myten om, at mænd har patent på magt. Det er på tide, at vi kasserer forestillingen om at kvinder har monopol på omsorg.

Hørt!