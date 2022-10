Hvad valgkampen kan lære af "Luksusfælden"

LEDER:Der findes en gammel talemåde, som siger, at du skal tjene penge for at kunne bruge dem. Det er børnelærdom for de fleste, men noget, som de fleste deltagere i tv-programmet "Luksusfælden" synes at have misset eller glemt. Og som gør, at de ender i uoverstigelig gæld.

Ingen bør indrette deres privatøkonomi som i Luksusfælden, men politikerne kan tage en vigtig pointe fra tv-programmet med sig, når de skal føre valgkamp og udstikke en kurs for Danmark.

At man skal tjene penge, og hvordan man skal gøre det, er nemlig en afgørende diskussion, som vi er nødt til at tage i løbet af denne valgkamp. Især når de enkelte partier for alvor begynder på deres valgløfter.

De økonomiske rammer for Danmark i de kommende år er stramme. Stort set hele råderummet i de offentlige finanser er allerede afsat til forsvar og velfærd, og i en tid med høje energipriser, bekymrende inflation og en usikker verdensorden skal der prioriteres benhårdt.

Så hvor skal pengene komme fra, når politikerne i den kommende tid turnerer landet rundt med forslag og ønsker for fremtidens Danmark?

Her er vilkårene for erhvervslivet nødt til at indgå i ligningen. Det er det private erhvervsliv, som i høj grad er med til at understøtte og finansiere vores højt besungne velfærdssamfund. Uden et velfungerende erhvervsliv er vi på spanden.

Derfor må erhvervslivets vilkår ikke drukne, selvom meget andet synes mere presserende. Der er store udfordringer, som politikerne er nødt til at adressere.

Erhvervsredaktør Peter Simonsen, Det Nordjyske Mediehus. Foto: Henrik Bo

En af dem er manglen på arbejdskraft. Den har længe været akut og koster hver dag virksomheder tabt omsætning – og dermed os alle velstand. Derfor er der behov for konkret handling og målrettede reformer, som sikrer, at virksomheden Danmark har de hænder, der efterspørges. Særligt faglærte.

Det er også en forudsætning for at kunne gå forrest i den grønne omstilling, som er så vigtig, og hvor dansk erhvervsliv spiller en afgørende rolle.

I Luksusfælden får de medvirkende altid at vide, hvor de skal spare, for at det månedlige husholdningsbudget går op. Hvad de skal skære fra, om det er bil nummer to, motorcyklen, hunden eller de uanede mængder af take away, cigaretter og restaurantbesøg.

Sådan er det også i en valgkamp.

Vi lever i et velfærdssamfund, der krakelerer. Det, vi betaler for gennem vores høje skatter, bliver ikke nødvendigvis bedre – nærmere tværtimod.

Der mangler hænder overalt, selvom der aldrig har været flere ansatte i den offentlige sektor. Fra vugge til grav lider kvaliteten i de bærende institutioner, om det er i vuggestuer og børnehaver, folkeskoler, plejehjem eller på sygehuset. I et land med verdens højeste skatter.

Så hvad er kuren, når vi ved, hvad sygdommen er?

Når politikerne i denne valgkamp udlodder løfter og hensigtserklæringer, skal de afkræves svar på, hvordan de vil finansiere dem. Hvad skal vi bruge, og ikke bruge, penge på for at få det samfund, vi ønsker? Og hvad skal vi, præcis som i Luksusfælden, skære i for at kunne lægge til andetsteds?

Det skal valgkampen også handle om.