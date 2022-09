I morgen kan det blive pinligt at være nordjyde

LEDER:Hvorfor er det gået galt på supersygehuset i Aalborg øst?

Der er utvivlsomt mange grunde, men her er en, som i sin egen, særlige offentlige-myndigheds-logik nok rummer en pæn del af forklaringen:

Niels Uhrenfeldt var projektdirektør på byggeriet af Nyt Aalborg Universitetshospital, indtil han forlod jobbet i december 2021. Det skete få dage efter et krisemøde i regionen, der var indkaldt i kølvandet på afsløringer her i Nordjyske af store problemer med ulovlige el-installationer.

Direktørens afgang virkede naturlig i lyset af de milliontab og store forsinkelser, som var sket under hans ledelse. Men officielt blev Niels Uhrenfeldts afgang præsenteret som en pensionering, og for at pynte yderligere på forløbet gav regionen ham en kontrakt som ”seniorkonsulent” på projektet.

Hans opgave?

Ja, den kender vi nu. Det har nemlig vist sig, at den arkitektuddannede projektleder blandt andet skulle stå for ”indkøb af kunst og udsmykning”.

Sådan belønnede Region Nordjylland den ansvarlige direktør for et byggeri, der under hans ledelse løb fuldstændig ud af kontrol.

Det er muligt, at Niels Uhrenfeldt er meget interesseret i kunst og indretning, men når en region skal bygge et sygehus til mange milliarder kroner - for dine og mine penge - kunne man vel med en vis ret forvente, at regionen finder fagpersoner til alle opgaver. Men noget kunne tyde på, at byggeriet af supersygehuset ikke er foregået efter sådan en logik.

En vis snusfornuft synes dog at være ved at indfinde sig i den nye byggeledelse. Den har nemlig for nylig takket nej til seniorkonsulentens assistance, og aftalen er opsagt før tid.

Nu står vi så her. På randen af en katastrofe og måske en af danmarkshistoriens største byggeskandaler.

I morgen afleverer byggeledelsen en længe ventet rapport, der én gang for alle skal gøre status over byggeriet. Mads Duedahl bestilte rapporten kort efter sin tiltrædelse for snart et år siden. Det skete på baggrund af Nordjyskes afsløringer af fejl på fejl i hans forgænger, socialdemokraten Ulla Astmans, tid. Nu skulle der ryddes op.

Rapporten bliver uden tvivl en gyser. Som et forvarsel har regionsformanden advaret nordjyderne om, at rapporten vil blive endog meget pinlig læsning, og de meldinger, han havde modtaget fra byggeledelsen, gav ham ”ondt i maven”.

Med sådan en melding kan vi kun frygte det værste.

Prisen for sygehuset var oprindeligt sat til 4,9 milliarder kroner, og åbningsåret var 2020. Prisen er siden blevet mindst en halv milliard kroner højere, selv om attraktive elementer som et patienthotel, en helikopterplads og grønne arealer er sparet væk. Men vi må forvente, at det bliver meget dyrere og meget mere forsinket.

Det begynder at ligne en skandale i samme størrelse som Herlev Sygehus og Niels Bohr-bygningen i København. I morgen kan det blive pinligt at være nordjyde.