Ingen er tjent med det, der sker i sommerhusklitterne lige nu

LEDER:Der er så smukt og idyllisk ved de nordjyske kyster med det vajende marehalm, bløde sand i klitterne og havets sagte brusen.

Men når det drejer sig om sommerhusbyggerier i klitterne, er det i disse år alt andet end smukt og idyllisk. Sommerhusene langs Nordjyllands kyster bliver flere og større, følsom og kostbar natur må vige, og det fører til stribevis af konflikter og naboer, som ryger i totterne på hinanden.

Senest kunne Nordjyske fortælle om et nyt sommerhusbyggeri på Kragestien i Tornby. Her har ejeren kørt 22 vognlæs sand på grunden, som dermed er hævet med op mod en meter. Det bringer sindene i kog hos naboer, som henviser til, at der ifølge lokalplanen ikke må ske væsentlig terrænregulering.

Før da var det en anden sommerhusejer i Tornby, som havde fjernet en hel klit og dernæst fået lov til at flytte sit byggefelt betragteligt. Også med fortørnede naboer til følge.

Fænomenet er langt fra nyt. Vi har de senere år skrevet adskillige historier om slagsmål i sommerlandet, hvor bølgerne går højt – i mere end én forstand.

At presset på de populære sommerhuskommuner vokser, er der ingen tvivl om. Det samme gør bunkerne med ansøgninger om nye sommerhuse, om- og tilbygninger af eksisterende og anmodninger om dispensationer til at fravige lokalplaner og byggefelter.

Og ofte fører det med sig en lige så stor bunke af indsigelser, protester, klager og krav om høringer og aktindsigter fra borgere, der prøver at få sat en stopper for udviklingen.

På den ene side står hensynet til naturen og det unikke kystlandskab, vi så gerne vil passe på. På den anden side et ønske om udvikling, nybyggerier, flere indtægter og skattekroner. To modstående hensyn, som ofte er svære at forene med hinanden.

Sagen er bare, at de skal forenes.

Tiden kan ikke stå stille i de nordjyske klitter. Alting kan ikke være, som de altid har været. Og ingen kan tage patent på en udsigt, de har haft i årevis, eller med stakkevis af klager og protester sætte en bremse i al udvikling og nytænkning.

Til gengæld må kommunernes lokalplanlægning – og villighed til at udstede dispensationer – heller ikke være så løs og lemfældig, at de mest af alt tager hensyn til ivrige bygherrer med en dyb tegnebog. Det ser vi desværre for mange eksempler på.

Ligesom at vi ser for mange tilfælde af egoistiske sommerhusejere, som kun har øje for egen udsigt og herlighedsværdi, når klitter ødelægges og terræn overreguleres i strid med reglerne. Vil man være en del af det nordjyske klitlandskab, skal man respektere det.

Et godt sted at begynde, hvis man skal tage greb om roden til konflikterne, er kommunernes regelsæt. Det er hul i hovedet, når man nogle steder i landsdelen administrerer sommerhusområder efter forældede lokalplaner fra 1950’erne.

Få nu gjort dem tidssvarende, så vi kommer af med de vilde vesten-tilstande.