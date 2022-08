Jammerbugt FC's krak: Mindst to ting gik galt

LEDER:Jammerbugt FC-Skive uvuk.

Resultatlisten fra fodboldens 2. division fortæller med fire bogstaver den triste situation, som den nordjyske klub står i. Udeholdet har vundet uden kamp, da Jammerbugt FC balancerer på kanten af konkurs.

Jammerbugt FC kommer ikke til at spille mere i denne sæson, som situationen er lige nu. Sker der ikke afgørende nyt på den økonomiske front, bliver klubben tvangsnedrykket til jyllandsserien.

Historien om den professionelle klub er trist. Og den peger på mindst to ting, der gik galt:

For det første solgte Jammerbugt FC naivt sin sjæl til en enkeltperson og blev helt afhængig af hans gøren og laden.

For det andet mistede klubben sit ståsted i den lokale muld.

Set i bakspejlet var det i hvert fald ikke sportslig storhed og avancement i det danske fodboldhierarki, som tyskeren Klaus-Dieter Müller havde med i kufferten, da han meldte sin ankomst og købte klubben. I stedet for millioner til at realisere drømmene, viste kufferten sig fyldt med varm luft og manglende evne til at indfri løfter og holde aftaler.

Der var naturligvis svært at vide, at Müller var et blålys. Men med en udenlandsk ejer uden tilknytning til Jammerbugt, stod klubben pludselig på et sårbart fundament, svag og helt afhængig af hans velvilje og dispositioner. Overordnede og langsigtede strategier uden tilknytning til personer var dermed deponeret til fordel for den nye ejers personlige agenda.

Da tyskeren først var inde, blev fodboldglobetrottere fra det meste af verden hentet ind. Efterhånden forsvandt danske og ikke mindst lokale navne fra startopstillingen - og dermed også lokal opbakning.

Al ære og respekt for Jammerbugt FC. Men at forestille at klubben skulle banke igennem som et Manchester City i miniudgave synes naivt i forhold til klubbens placering og faciliteter.

Og nej. De sportslige resultater udeblev da også i takt med usikre lønudbetalinger og manglende lokal opbakning.

Læren fra nedturen for Jammerbugt FC må være:

Som sportsklub er det vigtigt at have en organisation og en økonomi, der er bæredygtig - forstået, ikke er afgørende afhængig af enkeltpersoner eller enkeltsponsorer.

Som sportsklub skal strategi og målsætninger være realistiske. Er man lokalt funderet, er det sjovere for de lokale sponsorer og tilhængere at se lokale drenge eller piger, som man kender, frem for at blive præsenteret for et væld af udenlandske lejesvende, hvis navne man ikke en gang kan udtale.

Og så skal man ikke lade sig forblinde, men turde sige nej til lokkende tilbud fra rigmænd eller andre, hvis det betyder, at man skal til at gå på kompromis med sine værdier og ikke længere være herre i eget hus. Det kan være første skridt til at smadre fundamentet - som det er sket i Jammerbugt FC.