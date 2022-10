Klar til valg: For Nordjylland er disse fire spørgsmål vigtigere end alt andet

LEDER:I landsbyen Skarp Salling uden for Løgstør er der borgermøde i aften.

De skal ikke tale om det nu udskrevne folketingsvalg, men hvis jeg var politiker, ville jeg alligevel møde op og lytte godt efter.

I Skarp Salling er de fleste huse nemlig opvarmet med naturgas. Ægteparret Ruth og Hans Jørgen Svendsen, der begge er pensionister, betalte i hele 2021 24.000 kroner for gas. Nu er regningen fra gasselskabet Norlys netop ankommet. Den lyder på 20.000 kroner – alene for august og september.

Andre pensionister i Skarp Salling får gasregninger på endnu større beløb, og borgermødet i aften har kun et punkt på dagsordenen:

Hvordan kommer indbyggerne igennem energikrisen – uden at skulle gå fra hus og hjem og efterlade landsbyen i mørke?

Det nye folketing og den nye regering skal føre Danmark igennem kriser, som de fleste af danskerne aldrig har oplevet tidligere. Krig. Sabelraslen i Østersøen. Rentestigninger. Inflation.

Men de høje energipriser er det, som mange er ramt hårdest af her og nu. Derfor må en løsning, der hjælper danskerne til at kunne blive i deres bolig, være øverst på listen over krav, som politikerne skal opfylde.

I det hele taget er det en god øvelse at gøre sig som vælger at opliste, hvad der er vigtigst, inden krydset bliver sat. Nordjyske har gjort øvelsen, og her er de tre kriser – ud over energipriserne – som i vores øjne bør have de nordjyske vælgeres særlige opmærksomhed:

Arbejdsudbud: Vi mangler hænder. Inden for stort set alle områder. Men i Nordjylland gør mangel på sygeplejersker, sosu-assistenter, håndværkere, IT-udviklere, tekniske specialister og ufaglærte til for eksempel fiskeriet særlig ondt. Statsminister Mette Frederiksen lovede i sin åbningstale tirsdag nye reformer, der vil øge arbejdsudbuddet med 18.000, men det er slet ikke nok. Folketinget må aktivt arbejde for at tiltrække ny arbejdskraft fra udlandet, hvis vi skal opretholde samme velfærd som i dag.

Infrastrukturplan: Især i Aalborg er der stærkt delte holdninger til en 3. Limfjordsforbindelse over Egholm, men det er den eneste løsning, der er politisk flertal for efter mange års debat. Uanset uenighederne lokalt, må det være i Nordjyllands interesse at få byggeriet i gang hurtigst muligt. For vi har ingen andre muligheder for at få løst de trafikale udfordringer, der allerede plager os, og som kun vokser i de kommende år. Ikke kun over Limfjorden, men også andre steder i Nordjylland. Lad os derfor støtte politikere, der vil se frem ad – ikke dem, der vil udkæmpe gårsdagens kampe.

Sikkerhed: Der er krig i Europa, og vi har en klar interesse i at beskytte os og den vestlige livsform imod Ruslands aggressioner. Vi har som nation langt om længe lovet at betale vores kontingent til NATO i form af to procent af BNP til forsvaret, men tempoet skal speedes op. Bombningen af gasrørene forleden viser, at det ikke kan vente. Heller ikke for Nordjylland. Netop nu ligger to russiske fregatter og lurer nord for Læsø.

Få styr på energipriserne. Skaf flere hænder. Giv os en bedre infrastruktur. Og lad os stå sammen imod Rusland. Det er Nordjyskes bedste bud.

Nu er det din tur. Uanset om du bor i Skarp Sallling, Aalborg eller et tredje sted i Nordjylland er valget også vigtigt for dig.

Du kan følge med her i Nordjyske, ligesom du kan bestille vores daglige nyhedsbrev med de vigtigste nyheder fra valget.

God valgkamp.