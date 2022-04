Konflikter i hårknude: Afgørende opbakning til kommunerne

LEDER:Meget tyder på, at de nordjyske kommuner nu får den håndsrækning på klimaområdet fra politikerne på Christiansborg, som man længe har efterspurgt.

Tirsdag formiddag blev regeringens udspil "Danmark kan mere II" præsenteret. Reformudspillet handler om, hvordan der kan sættes fart på den grønne omstilling, og hvordan Danmark kan blive uafhængig af russisk gas. To sider af samme sag i disse tider.

Et af punkterne i udspillet er, at regeringen har ambitioner om at firedoble den samlede produktion fra solenergi og landvind frem mod 2030. Derfor skal der udbygges solcelleparker - og landvindmøller. Regeringen vil gå i dialog med kommunerne, da der er brug for at fjerne barrierer og for at sikre, at de nødvendige arealer er til rådighed, lyder det.

Kommunerne har indtil nu været overladt til sig selv i konflikterne, der ofte opstår, når solcelleparkerne ødelægger udsigten, når vindmøllerne larmer, og når miljøhensynet bremser de kostelige kæmpe-projekter, som ellers kan sikre grøn energi til tusindvis af husstande.

Sagsbehandlingstiderne er lange, processerne uigennemskuelige - og kampen for et grønnere land bliver glemt i frustrerende og ophedede stridigheder.

Vindmølleprojektet på Thorup-Sletten er et - desværre - godt eksempel på, hvor galt det kan gå, og hvor både naboklager, miljøhensyn og kommunens håndtering er gået i hårknude.

Her står 18 vindmøller stadig opført ulovligt. Ni af dem står i Jammerbugt Kommune, ni af dem står i Vesthimmerlands Kommune. Kommunerne har - meget kort fortalt - ikke været grundige nok i undersøgelserne af, hvilke konsekvenser vindmølleprojektet har for de to fuglearter rørhøg og blå kærhøg. Tilladelserne til vindmøllerne blev ophævet for mere end et år siden, og der bliver stadig arbejdet på at få gjort vindmølleparken lovlig igen.

Forhåbentligt får kommunerne bedre rammer for at håndtere de store sol- og vindprojekter i fremtiden. Flere - både eksperter og politikere - peger på, at den lokale forankring er afgørende, hvis flere store sol- og vindprojekter skal realiseres. Her kan en mulighed være, at borgerne er medejere af vindmøllerne - eller på en anden måde belønnes.

Ambitionen i udspillet er et vigtig puf i den rigtige retning, selvom man selvfølgelig hverken skal gå på kompromis med biodiversiteten eller borgerinddragelsen. Vi mangler at få flere konkrete initiativer og løsningsforslag på bordet, men det er positivt med en håndsrækning til kommunerne, som ofte står overladt til sig selv i forreste linje i kampen for klimaet.