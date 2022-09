Krisesnak er en glidebane

LEDER:Da gasrørene Nord Stream 1 og 2 tidligere på ugen blev udsat for voldsomme sprængninger, sendte det ikke bare fysiske rystelser afsted, der kunne måles på richterskalaen flere hundrede kilometer væk.

Sprængningerne sendte også rystelser gennem Danmark i overført betydning, for hvad i alverden er det dog, der sker? De rystelser har skabt en efterspørgsel blandt flere - udskyd valget, for Danmark er i krise.

Flere ting skal slås fast.

Først er det vigtigt at understrege, at eksplosionerne i Østersøen er voldsomme, chokerende og skal tages dybt alvorligt. Det bliver de også af både regeringen, myndighederne og verdenssamfundet gennem Nato, EU og FN.

Dernæst er det afgørende at holde fast i, at nok er sprængningerne sket så tæt på Danmark som muligt, men det er ikke sket i dansk farvand og det er ikke dansk infrastruktur, der er blevet angrebet. På nuværende tidspunkt ved man ikke, hvem der har gjort det og hvorfor. Det kan tage lang tid at finde svaret, hvis man da nogensinde sådan for alvor finder svaret. Vi kan alle tænke vores, og gør det da sikkert også, men lige nu ved vi intet.

På et pressemøde på Bornholm kommenterede forsvarsminister Morten Bødskov (S) torsdag på den aktuelle situation.

- Det er vigtigt for mig at understrege, at FE ikke vurderer, at der er en øget militær trussel mod Danmark, var den klare besked.

Og så skal det slås fast, at vi i Danmark har folketingsvalg mindst hvert fjerde år, og det er statsministeren, der udskriver valget. Det er en grundlovsfæstet kendsgerning.

Så statsminister Mette Frederiksen er i sin gode ret til at udskrive valget lige præcis, når hun har lyst til. Så længe der ikke er valg senere end 4. juni næste år.

Derfor er det naturligvis ikke en forpligtelse for statsministeren at udskrive valg i næste uge. Medmindre regeringen har 90 mandater imod sig, selvfølgelig.

Men hvad der ikke er, og aldrig må blive, en forpligtelse for statsministeren i dette land er, at man ikke afholder valg med den enkeltstående begrundelse, at der er en krise af den ene eller anden slags.

For det er et glidebaneargument. En glidebane der kan føre til ubehagelige konsekvenser, i værste fald demokratiets fald.

Hvad stiller vi op, hvis vi venter med at afholde valg til foråret, men at der til den tid er endnu voldsommere kriser her til lands - skal vi så også udskyde valget der?

Spørgsmålet er også, at hvis den nuværende situation i Danmark er topmålet af krise, der skal betyde udskydelse af et folketingsvalg, hvad stiller vi så op, den dag situationen er meget voldsommere? Hvad kalder vi det så, hvis der kommer atomkrig i Europa? Hvis der pludselig udvikler sig decideret krigstilstande i Østersøen?

Frygten er naturlig, når gasrørsledninger sprænger samtidig med en krig i Europa, økonomiske problemer og klimakrise. Men hvis nogen har sprængt Nord Stream 1 og 2 i stykker som terrorhandlinger for at skræmme os, så giver vi terroristerne lige præcis det, de søger ved i frygt at udskyde et demokratisk valg.

I et demokrati skal vi ikke handle efter frygt. Frygten lammer. Demokratiet handler, lever og ånder.

Mette Frederiksen skal udskrive valg, når hun ser grund til det. Frygten for en krise må bare ikke stå i vejen.