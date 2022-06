Lad Aalborg Portland redde sig selv

LEDER:Der tegner sig efterhånden et alvorligt forklaringsproblem i sagen om den betragtelige afgiftsrabat, som regeringen vil give landets suverænt største klimasynder, Aalborg Portland.

Ét efter ét bliver argumenterne for at tilgodese den storosende cementfabrik hældt ned ad brættet, og i en sådan grad, at der efterhånden ikke står nogen tilbage.

Sagens kerne er, at regeringen i sit udspil til en grøn skattereform vil lade Aalborg Portland slippe med at betale en ekstra dansk afgift på 100 kroner per ton udledt CO2. Det skal lægges oveni det, som Portland allerede betaler gennem det europæiske CO2-kvotesystem.

Andre kvotebelagte virksomheder skal ifølge regeringens udspil betale 375 kroner i ekstra dansk afgift. Den rabat, som Aalborg Portland får, svarer til en besparelse på cirka 400 millioner kroner årligt fra 2030.

Argumentet for at lade Aalborg Portland slippe billigere er, at man ellers risikerer udflytning af arbejdspladser og cementproduktion – endda til lande med færre miljøkrav til skade for det globale klima.

Problemet er bare, at det er et fatamorgana. Det holder ikke.

Det Økonomiske Råd – bedre kendt som vismændene – konkluderer i en ny, stor rapport, at den CO2-rabat, som forventes at kunne redde op mod 800 arbejdspladser i cementindustrien, blot vil føre til jobtab andre steder i økonomien, fordi mindre virksomheder skal betale mere, når Aalborg Portland slipper billigere.

Desuden vil det være bedre for klimaet, hvis cementproduktionen i Danmark flytter andetsteds hen. For Aalborg Portland udleder mere CO2 end gennemsnittet af cementbranchen, og fabrikkens løfter om at reducere sin udledning med 30 procent er væsentligt mindre end flere af konkurrenternes.

Faktisk viser hidtil mørklagte tal, som erhvervsmediet Finans har fremskaffet, at Aalborg Portland siden 2019 har skruet op – ikke ned – for sin CO2-udledning. Det er jo helt sort.

Hvorfor Aalborg Portland skal have positiv særbehandling på bekostning af andre, er et spørgsmål, som gradvist, men sikkert bliver sværere at finde et godt svar på. For hvis det hverken er for arbejdspladsers eller klimaets skyld, hvorfor så?

Truslen om, at den italienske ejer helt lukker sin aalborgensiske cementbiks, hvis CO2-afgiften bliver for høj, bør man heller ikke tillægge megen betydning. Hvor skulle de ellers finde en så ideel placering som Aalborg, hvis undergrund er proppet med ler og kridt – to afgørende ingredienser i produktion af cement?

Hvis nogen skal slippe for 400 millioner kroner i afgifter, skal der stærke argumenter til for at retfærdiggøre det. Politikerne har dem ikke. Eksperterne har dem ikke. Aalborg Portland har dem ikke. Skrot rabatten og lad dem redde sig selv.