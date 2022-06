Livstruende krise: DF har smadret sig selv i Nordjylland

LEDER:For bare få år siden var Dansk Folkeparti landets næststørste parti. Tilbage i 2015 blev partiet den helt stor vinder ved folketingsvalget. I årtier har Dansk Folkeparti domineret den politiske scene - og haft afgørende indflydelse på den borgerlige fløj.

I dag virker det som en fjern fortid set i lyset af de seneste års uro, hvor man gradvist har mistet grebet om vælgerne.

Også her i landsdelen viser Dansk Folkepartis krise sig tydeligt. Senest illustreret ved at fire medlemmer af Dansk Folkepartis lokalforening i Rebild har valgt at forlade partiet i protest mod ledelsens håndtering af Kristian Thulesen Dahls afbud til vagtfesten efter afstemningen om forsvarsforbeholdet.

I sidste uge meldte Kristoffer Hjort Storm sig ud af partiet. Han er rådmand i Aalborg Kommune og sidder også i regionsrådet - og var partiets eneste mandat begge steder, men fortsætter som løsgænger. Kristoffer Hjort Storm forklarer selv afgangen med, at han ikke følger sig inddraget af partiledelsen, og han er ikke ligefrem optimistisk på partiets vegne:

- Jeg tror ikke, de har, hvad der skal til for at komme tilbage på sporet. Der er simpelthen for meget fokus på andre ting end reel politik, lød det fra Kristoffer Hjort Storm kort efter at nyheden kom ud.

En ærlig - og nok ikke helt forkert - analyse.

Kristoffer Hjort Storm blev ellers fremhævet som et partiets store politiske talenter ved seneste kommunal- og regionsrådsvalg, så der er ingen tvivl om, at det er endnu et stort tab i, som følger efter en lang række af udfordringer for partiet.

Alene her i landsdelen har for eksempel også DF-lokalbestyrelsen i Hjørring nedlagt sig selv i protest over partiets top, og i starten af året forlod begge nordjyske folketingsmedlemmer - Lise Bech og Bent Bøgsted - partiet.

Analyserne af og forklaringerne på Dansk Folkepartis nedtur har været mange. Partiets mærkesager er blevet overtaget af andre. Især den hårde linje overfor udlændinge har Socialdemokratiet sat sig på, og meget tyder også på, at vælgerne i mindre grad interesserer sig for netop udlændingepolitikken i disse år. Derudover har partiet været præget af interne stridigheder og fnidder, men selv når partiet forsøger sig med politiske argumenter - som Morten Messerschmidt faktisk gjorde op til afstemningen om Danmarks forsvarsforbehold - er det svært for partiet at lykkes.

Uanset de bagvedliggende årsager til partiets krise, er det i skrivende stund ekstremt svært at forestille sig en fremtid for partiet. De har udspillet deres position og bekæmper sig selv indefra. Hverken vælgere eller politikere tager partiet alvorligt længere. Så man kan nærmest kun erklære sig enig med Kristoffer Hjort Storm: Partiet har ikke, hvad der skal til for at komme tilbage på sporet.