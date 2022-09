Svinende krydstogtsskibe og ganske få kroner i kassen: Nej tak!

LEDER:De er voldsomt imponerende, når de kommer på besøg. De emmer af luksus og penge - og forhåbningen er, at der drysser noget klingende mønt ud over det lokale restaurations- og byliv.

Det er de store krydstogtsskibe, det handler om.

Skibene har i årevis lagt til i Aalborg og været anset som et gode på turismefronten.

Men efterhånden tegner der sig en anden historie. Spørgsmålet er, om det overhovedet er interessant for byen, dens handelsliv og dens borgere at få besøg af de flydende feriepaladser.

Senest er det nemlig kommet frem, at det er ganske lidt, havnen i Aalborg - Port of Aalborg - tjener. En opgørelse fra 2018 viser, at der rundt regnet var et overskud på en halv million kroner til havnen på et anløb af i alt 40 krydstogtskibe. Altså så godt som ingenting.

Med så ringe en profit er der foreløbigt sagt nej til at investere 42 millioner kroner i landstrømsanlæg, der kan servicere luksuslinerne, når de er i havn.

Anlæggene kan levere strøm, så skibene ikke behøver at have deres motorer gående. Og den mission er ellers vigtig. For fra det øjeblik de har lagt til kaj, svarer deres udledning af skadelige kvælstofoxider til 3500 biler i bytrafik, viser tal fra Aarhus Universitet.

Med krydstogtsskibene står vi altså med turismeform, der betyder forurening af luften til gene og skade for Aalborgs indbyggere - officielt anslås det, at 4200 danskere årligt dør som følge af luftforurening.

Samtidig er det en turisme, der kaster ganske få kroner af sig. Havnen tjener et ubetydeligt beløb, og det må være begrænset, hvor meget krydstogtsgæsterne forbruger i byen, når de har landgang i relativt få timer under et besøg.

Spørgsmålet er, om tiden er inde til at få bremset krydstogtsskibenes anløb i Aalborg. Hvis de er stærkt belastende for klima og miljø og ikke gør nogen synderlig gavn målt på økonomi, er der ikke nogen grund til at lade dem gå ind gennem Limfjorden.

Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen har allerede bedt Aalborg Havn se på muligheden for at holde de mest forurenende skibe ude af fjorden.

Vi håber, der kan findes hjemmel i lovgivningen. For nok vil der være turisme, som Aalborg går glip af på den front, men samtidig skal man i disse tider ikke undervurdere den branding, der ligger i at tænke grønt og stille krav om klimavenlig adfærd.

Den tilgang kan meget vel trække andre turister til. Miljø- og klimabevidste turister, som vil nyde opholdet i det nordjyske - og oven i købet lægge flere penge i området end krydstogtsgæster på en ganske kort visit.