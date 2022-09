Manden bag de billige træpiller: Han burde være stoppet for længst

LEDER:Anders Pinderup. Anders Bengtson. Anders ... ja, hvad han nu engang hedder.

Manden med de skiftende navne har gjort sig bemærket i den seneste halvanden uges tid. Ikke kun i Nordjylland, men i hele landet.

For han gik på de sociale medier og i Nordjyske med den historie, at han kunne sælge træpiller til halv pris. Det skabte naturligvis interesse fra nær og fjern i en situation, hvor prisen på træpiller er eksploderet.

Det viste sig desværre snart, at tilbuddet var, som det lød: Alt for godt til at være sandt.

Gået på klingen stod det klart, at Anders Pinderup hverken havde faciliteter, udstyr eller tilladelser til at gå i gang med en produktion af træpiller.

Inden det var afsløret, havde omkring 900 kunder lagt ordrer for omkring fire millioner kroner.

Og siden har Nordjyske kunnet tegne billedet af en handelsmand med en tvivlsom karakter, som over år har trukket et spor af snyd, ubetalte regninger og en dom for bedrageri efter sig. Ligesom hans firmaer og han selv har skiftet navne og adresser i et væk.

Historien er desværre typisk på flere måder.

For det første skaber stor efterspørgsel på en vare ofte et vindue for fusentaster at springe ind ad. De udnytter samvittighedsløst folks tillid og behov til at lokke kunder i fælden. Og når den klapper, er pengene næsten umulige at få tilbage.

For det andet er fortællingen om svindleren, der under en ny identitet rejser fra by til by for at tage folk ved næsen, næsten lige som gammel som Fanden selv. Fantastiske varer, lukrative aftaler og lette gevinster er med i kufferten. Erhvervsmanden charmer sig ind, men når det går op for folk, at de er blevet snydt, har han allerede vendt bilen ud af byen og er på vej mod nye jagtmarker.

Den form for adfærd kan naturligvis ikke sammenlignes med dét at drive forretning. En ordentlig handel kan besegles med det gode gamle håndslag, hvor begge parter er tilfredse og har tillid til, at varen er og leveres som aftalt.

Det andet er ren og skær snyd og bedrag og misbrug af netop tillid. Det er uforståeligt, at typen Anders Pinderup kan nyde de glæder og fornødenheder, som hans "løn" giver mulighed for.

Og man kan i 2022 undre sig over, at navne- og adresseskift fortsat kan sløre en ufin handelsmands/k sande identitet og fremgangsmåde.

Vi har masser af digitale signaturer og indgange. Kunne der udvikles en digital underskrift, som køber og sælger kan kræve af hinanden, når der handles? En signatur, der slår alarm, hvis en af parterne har domme for økonomisk kriminalitet, manglende betalingsevne og lignende? Et handels-id, der ikke kan forvanskes ved at skifte navn eller etablere ny virksomhed?

Måske værd at undersøge. Indtil da må vi bare være på vagt, når noget lyder alt for godt til at være sandt, for at bremse Anders ... ja, hvad er det nu, han hedder og hans ligesindede.