Mette F holder liv i det falske skræmmebillede om et nordjysk Wuhan

LEDER:Med statsminister Mette Frederiksen i spidsen tog regeringen på et pressemøde i fredags den danske befolkning med på en tidsrejse tilbage til Nordjylland, november 2020.

I løbet af sommeren og efteråret det år var smitten fra mink løbet ud af kontrol. Mink blev smittet i en hastighed, hvor myndighederne ikke længere kunne følge med, og smitten var spredt til mennesker. En særlig minkvariant kaldet cluster-5 var fundet i 12 nordjyder.

Statens Serum Institut slog alarm. Cluster-5 viste tegn på at være modstandsdygtig over for vaccinerne. Skrækscenariet var ifølge instituttets chef, Kåre Mølbak, at Nordjylland kunne blive et ”nyt Wuhan”. Altså et arnested for en ny og dødelig corona-pandemi.

I 2020 var det formentlig svært at tænke sig noget mere skrækindjagende. Mette Frederiksen har til Minkkommissionen sagt, at hun var ”rædselsslagen”. Hendes eget Nordjylland var pludselig en potentiel trussel mod hele verden.

Så regeringen handlede hårdt og hurtigt.

Alle mink skulle slås ned, og over 100.000 indbyggere i syv nordjyske kommuner fik indskrænket deres bevægelsesfrihed i en grad, der ikke er set i Danmark siden besættelsen.

Som alle i dag ved, var ordren om at slå minkene ned ulovlig. I fredags beklagede statsministeren dette, og hun og alle de øvrige ministre gentog igen og igen, at de har taget Minkkommissionens kritik ”meget alvorligt” og ”til efterretning”.

Bortset fra, at det har de så ikke alligevel.

Deres anstrengelser for at beskrive den svære situation, de stod i tilbage i november 2020, skulle tjene som et ”perspektiv”, sagde de. Et perspektiv, der kun kunne forstås som en bortforklaring over temaet:

Nok skete der et lovbrud, men kun fordi folkesundheden – ikke bare i Nordjylland, ikke bare i Danmark, men i hele verden – var truet. Det ville have været en endnu større forbrydelse, hvis regeringen havde tøvet med at gribe ind.

Problemet er, at dermed gentager regeringen argumenter, som Minkkommissionen specifikt har forkastet.

Ifølge kommissionen var tidspresset beviseligt mindre, end regeringen påstår, og netop i en sundhedskrise gælder der en særlig forpligtelse til at sikre sig, at så fundamentale indgreb i et retssamfund, som der blev besluttet, er forankret i loven.

Når regeringen fastholder argumenter, der er forkastet, må den leve med, at omverdenen tænker, at den ikke har lært noget af kritikken. Men det er faktisk en tand værre end det.

Når regeringen stadig i dag fremmaner cluster-5 som en trussel, den måtte reagere øjeblikkeligt på, sker det nemlig på en viden om, at cluster-5 viste sig at være en langt mindre trussel mod vaccinerne end antaget af Statens Serum Institut.

Det stod klart allerede få dage efter ordren om at aflive alle mink. WHO var ikke enig med den skræmmende, danske risikovurdering, og det var forskere på Københavns Universitet heller ikke. Uafhængige eksperter vurderede endda dengang i november 2020, at cluster-5 formentlig allerede var uddød, hvilket senere blev bekræftet.

Regeringens ”perspektiv” på denne politiske skandale hviler derfor ikke kun på argumenter, som Minkkommissionen har forkastet, men også på et skrækscenarie med rod i et sundhedsfagligt grundlag, som der er rejst alvorlig kritik af. En kritik, som regeringen naturligvis er bekendt med.

Pressemødet i fredags var en tidsrejse. Men det var samtidig en opvisning i politisk spin og ansvarsforflygtigelse.