Mindreårige i Gaden: Unges festtrang skal tages alvorligt

LEDER:Efter to år med mere eller mindre begrænsede muligheder for at feste er det vel næsten forudsigeligt, at der er opstået en form for overophedet feststemning. Især blandt de unge, som har måtte betale en meget høj pris for de seneste års corona-restriktioner.

Et tiltagende antal unge under 18 år forsøger at snyde sig ind på diskotekerne i Jomfru Ane Gade, lyder vurderingen fra Mogens Kiærbye Nielsen, som er en af de sikkerhedsvagter, der arbejder i festgaden. Dørmanden bliver bakket op af Per Jørgensen, leder fra Operativ Efterforskning hos Nordjyllands Politi, som også oplever, at adfærden blandt nogle af de unge har ændret sig siden før corona-nedlukningerne:

- For det første fornemmer jeg og mine folk derude, at de drikker sig meget mere fulde end tidligere, og de har svært ved at styre sig. Jomfru Ane Gade er meget mere ulækker med bræk og tis end før i tiden.

Per Jørgensen nævner videre, at man også oplever en større ligegyldighed overfor myndighederne fra nogle af de unge. Festen er i den grad de unge vel undt, men overordnet bliver der tegnet et ubehageligt billede af festkulturens bagside.

Mogens Kiærbye Nielsen opfordrer forældrene til at tage en snak med deres unge om konsekvenserne. For eksempel kan det koste en plet på straffeattesten, hvis man forsøger at snyde sig ind med et falsk id, da det betragtes som dokumentfalsk.

Men snak er ikke nok. De unges trang og længsel efter fest skal tages alvorligt. Man må ikke undervurdere det ansvar, de unge har taget under coronakrisen, hvor de blev bedt om at holde sig hjemme især af hensyn til de ældre medborgere. I kommentarsporene på Facebook får de unge en hård medfart. Man skulle næsten tro, at de, der kommenterer, fuldstændig har fortrængt, hvordan det er at være ung - og de har endda ikke skullet forholde sig til en pandemi, som ud af det blå stjal to års ungdomsliv.

Fremfor kun at tage en alvorssnak med de unge under 18, som forsøger at snyde sig ind på diskotekerne i Jomfru Ane Gade, kan man kun appellere til, at flere forældre åbner deres hjem og inviterer de unge indenfor, så mere af festen kan foregå hjemme.

Men det er selvfølgelig langt fra nok til at udvikle og stimulere de unges sociale barometer. Fest skal også foregå udenfor hjemmets fire vægge. Derfor bør vi også tage et alvorligt kig på, hvilke tilbud der er til de unge - især dem under 18 år. Hvilke alternativer er der til Jomfru Ane Gade? Og hvor kan de gå hen, når den sociale horisont skal udvides, udlængslen melder sig, og det ikke blot er nok at opholde sig hjemme ved forældrene? Her skylder vi de mindreårige unge reelle alternativer til Jomfru Ane Gade, før vi kritiserer og peger fingre.