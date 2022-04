NCC og Brønderslev Kommune i uhellig alliance: Prisen betaler naboerne

LEDER:Et stærkt erhvervsliv og skønne områder at bo har i hvert fald én ting til fælles. De er på hver sin måde afgørende for vores velfærd - den offentlige og den private.

Som regel er de to områder ikke modsætninger, men ind i mellem er deres intentioner og formål uforenelige og giver problemer. For begge parter.

Et nordjysk eksempel skal vi desværre ikke lede langt efter. Blikket kan bare rettes mod Hjallerup, hvor naboskabet mellem asfaltfabrikken NCC og de lokale beboere har givet alvorlige problemer for sidstnævnte.

Nordjyske har af flere omgange beskrevet problemet. Og senest har vi via en aktindsigt set nærmere på sagen.

Gennemgangen af dokumenter viser, at NCC tilsyneladende har handlet i strid med miljøreglerne ved at knuse asfalt på arealer, der ikke i første omgang var godkendt til formålet. Og da arealerne ligger relativt tæt på beboelsesejendomme i området, oplever folk her alvorlige gener med støv, lugt og støj, når asfaltfabrikken udfører det hårde arbejde.

Samtidig har Brønderslev Kommune ifølge gennemgangen af sagens akter ikke påtalt overtrædelser af de udstukne regler over for NCC. Og trods flere naboklager grundet de øgede gener gav kommunen, som er tilsynsmyndighed, asfaltfabrikken lov til at anvende de arealer, som den allerede havde brugt i en årrække, til knusning og opbevaring af knust asfalt.

Over for Nordjyske har de lokale politikere svært ved at huske detaljer i sagen, som bliver beskrevet som kompliceret. Og NCC henviser til en gammel miljøgodkendelse fra 1994, som gav virksomheden lov til at knuse asfalt på dens daværende areal et antal gange om året, hvorfor rettigheden også skulle gælde ved udvidelse af selskabets grund.

Juridisk ekspert i ejendomsret og kommunalplanlægning Carsten Munk-Hansen, Aalborg Universitet, vurderer dog, at både NCC og Brønderslev Kommune er på kant med reglerne: Virksomheden for at lade en gammel godkendelse gælde for arealer, der ikke var i brug dengang, og kommunen for ikke at få lavet de tidssvarende miljøgodkendelser.

Alt tyder derfor på, at der er opstået en uhellig alliance mellem NCC og Brønderslev Kommune. Asfaltfabrikken har efter de foreliggende oplysninger tolket den oprindelige miljøgodkendelse fra 1994 liberalt, og da kommunen endelig i 2016 tog sig sammen for at lave en tidssvarende miljøgodkendelse, var det med en viden (en påmindelse fra NCC) om, at der stod en millioninvestering og omkring 50 arbejdspladser på spil. Og NCC fik sin godkendelse.

Prisen for det brodne makkerskab har naboerne betalt i form af støj, støv og lugtgener - og hvem mon vil købe et hus i området?

NCC har for sit vedkommende meldt ud, at knusningen af asfalt flyttes til arealerne, den oprindelig havde tilladelse til. Det er et skridt i den rigtige retning.

Brønderslev Kommune har indtil videre afvist at anerkende en analyse, som naboerne har fået foretaget af støvet, der lander på deres haveborde, når der knuses asfalt - som viser indhold af kræftfremkaldende stoffer. Og den har også afvist at analysere lugtgenerne fra de store dynger af asfalt.

Det kan vist kun beskrives som en misforstået tilgang til at skabe et godt erhvervsklima i en kommune, at borgerne skal generes. Så er prisen blevet for høj.