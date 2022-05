Nej, alting skal ikke koste det dobbelte: Sig fra over for grådighed og nonsens

LEDER:Der er al mulig grund til at være bekymret for, at priserne i samfundet – den såkaldte inflation – lige nu stiger med største kraft i næsten 40 år.

El- og varmeregningen får sveden frem hos de fleste, det samme gør bonen i supermarkedet, og når man tanker bilen, og tælleren tikker derudaf, begynder det for alvor at bide.

Inflationsmonstret har greb om os, og vi skal tæmme det sammen. Det kræver ikke kun en indsats af virksomheder og leverandører, hvoraf visse bør udvise det, man fristes til at kalde samfundssind. Det kræver også noget af os som forbrugere.

To af landets største detailkæder, Coop og Normal, gik for nyligt i kødet på leverandører af dagligvarer og beskyldte dem for at banke priserne urimeligt i vejret – under dække af inflationen og med det ene formål at løfte egen indtjening.

- Der er desværre kommet et mantra om, at alting stiger, og at man alene kan henvise til, hvordan verdenssituationen ser ud lige nu. Men den bider vi altså ikke på, sagde Normals direktør, Torben Mouritsen, til Børsen.

Grådighed er alle dødssynders moder, som en tidligere biskop er citeret for at sige. Og grådighed i den nuværende situation er dybt problematisk, fordi den er med til at forværre en i forvejen uholdbar situation.

Hvis alle i værdikæden lægger uforholdsmæssige ekstralag på, er det først, at inflationen stikker af. Derfor er det modigt og nødvendigt, når sværvægtere som Coop og Normal råber op. Og det, de siger, bør forbrugerne tage ved lære af.

Vi skal som forbrugere lade være med at acceptere prisstigninger som noget uundgåeligt, der altid kan forsvares. Ligesom at detailkæder skal trykprøve leverandørernes foreslåede prisforhøjelser, skal vi som forbrugere sige fra over for det, der er tydelig nonsens.

For nonsens er der nok af. Nogen vil altid forsøge at malke en krise til egen vinding.

Allerede nu ser man, hvordan danskerne handler langt mere discount, og at mærkevarer fravælges til fordel for dagligvarekædernes egne mærker, som oftest er billigere. Vi er pludselig begyndt at tænke os mere om. Inflationen har genvakt den kritiske forbruger – og hurra for det.

Det har nærmest været unødvendigt i de mange år med ikke-eksisterende inflation og stigende realløn.

De frie markedskræfter skal nok gøre deres for at tæmme inflationen, så længe der er alternativer at vælge imellem. Men markedskræfterne gør det ikke alene. Der er behov for, at leverandører ikke hæver priserne mere end højst nødvendigt – og at vi siger fra over for prisstigninger, der ikke kan retfærdiggøres.

Ellers fordømmer grådigheden os alle.