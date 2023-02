Nordjyske mener: 15 kroner fortæller en historie, vi har brug for at høre

LEDER:I denne uge udspillede sig en historie, som det giver god mening at dvæle lidt ekstra ved.

En historie, vi har brug for at høre.

Den udspillede sig ved kassen i Netto i Hadsund. Her stod en lille pige med varer på båndet - deriblandt en ny bamse, som hun havde udset sig og ønskede med hjem.

Pigen var for første gang alene afsted for at købe ind. Men pengene stemte ikke. Der manglede 15 kroner for at få råd til bamsen.

- Jeg syntes bare, det var synd for hende. Så betalte jeg selv de 15 kroner for hende, så hun kunne få bamsen med hjem. Det var ikke noget, jeg tænkte så meget over, fortæller 17-årige Alexander Krogh Nielsen, som sad overfor pigen ved kasseapparatet i Hadsund.

Efterfølgende lagde pigens mor en tak op på Facebook til den for hende ukendte ekspedient, og snart strømmede det ind med rosende kommentarer for den venlige handling.

- Det var først, da jeg talte med min chef noget senere, at jeg opdagede, at mange havde reageret på historien, tilføjer Alexander Krogh Nielsen.

Mange reagerede også på en anden solstrålehistorie fra ugen. Her fik Line Degn ros for sit arbejde på en måde, hun ikke har prøvet før.

Line Degn er koordinator hos hjemmeplejen i Sæby, men fandt en dag overskud til også at hjælpe 77-årige Arne Pilgaard, selvom det egentlig lå udenfor hendes ansvarsområde.

For det kvitterede Arne Pilgaard med en stor buket blomster, som han troppede op med på Lines kontor tirsdag formiddag.

Efterfølgende oplevede både Line og Arne en lovestorm på Facebook.

Ovenstående er eksempler på det, vi godt ved, men som vi alligevel har brug for at høre, se, mærke: Der findes masser af kærlighed og hjælpsomhed iblandt os.

Når dagsordenen flyder over med krig, internetsvindlere, politiske løftebrydere og tricktyve, så får verden hurtigt et dunkelt skær af mistillid, som risikerer at sætte sig som en permanent misfarvning.

Derfor skal vi engang imellem lige mindes om, at jo, den er god nok: De fleste af vores medmennesker vil os det godt.

Verden er hård og brutal. Men også fin og kærlig - når bare vi husker at se det.

Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Nordjyskes holdning.