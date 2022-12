Nordjyske mener: Alt blev ikke godt igen, og det lever vi fint med

NORDJYLLAND:Coronasmitten er igen på vej opad herhjemme i en grad, så den har medført en "betydelig overdødelighed" blandt danskerne i de sidste uger af 2022.

Det er især på plejehjemmene og blandt de allerældste, at den er gal. Selvom langt størstedelen har fået boosterstik, er corona alvorlig og altså i nogle tilfælde dødelig, hvis man er gammel og/eller samtidig døjer med andre sygdomme.

Det beviser endnu en gang, at vi tog fejl, da vi i begyndelsen af pandemien i 2020 gik og sagde til hinanden - der blev endda skrevet sange om det - at "det bliver godt igen".

Alt bliver ikke godt igen.

Verden er forandret, og corona er her for at blive, sygdommen kan ikke rulles tilbage eller forsvinde i løbet af kort tid.

Det er den dårlige del af historien. Den er vigtig at have med sig, for bag statistikkerne er der mennesker af kød og blod, som dør som følge af corona. Udtrykket "en betydelig overdødelighed" siger det jo: Det her er ikke noget, vi leger.

Den gode del af historien er, at vi har lært at leve med det, og endda leve fint. Alt bliver ikke godt igen, men noget er faktisk blevet bedre, end det var før.

For eksempel at det er mere accepteret, at man er syg, når man er syg. Og så skal man hverken tage hverken på arbejde eller til sociale sammenkomster. Vi har også lært, at en ikke ubetydelig andel af fysiske møder er overflødige og kan ordnes på en mail eller via et virtuelt møde. På den måde sparer samfundet penge, fordi vi bliver mere effektive, og samtidig er det godt for klimaet.

Der er simpelthen kommet en fleksibilitet ind i vores liv, fordi vanetænkningen blev udfordret under corona, og det har haft en bunke positive sideeffekter.

Selvom coronasmitten rører på sig igen, tyder intet på, at vi skal sættes tilbage til det sted, vi var for knapt tre år siden. Fordi videnskaben har fået styr på, hvad corona er for en størrelse, og fordi vi har fundet ud af, at ting, som vi troede ikke kunne ændres på, faktisk godt kan tilpasses eller gøres på en anden måde.

Dén tænkning har vi taget med videre. Det gør verden og hverdagen mere kompleks og foranderlig, men det gør også, at vi er meget bedre rustet til et liv under både en coronakrise og andre, kommende kriser.

Forhåbentlig byder denne vinter ikke på restriktioner. Men hvis den gør, klarer vi også det uden, at vi behøver at skrive sange om det.