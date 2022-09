Nordjyske mener: At opfordre elever under 18 år til at drikke kan aldrig være okay

LEDER:Forkert og forfærdeligt.

Så stærke ord bruger Mette Bilstrup, der er rektor ved Aalborg City Gymnasium, når hun skal beskrive det pres direkte mod elever i gymnasieskolerne i Aalborg fra nogle barer i Jomfru Ane Gade.

Som Nordjyske har beskrevet i flere omgange, retter nogle af barerne i Gaden deres markedsføringsskyts direkte mod gymnasieeleverne, endda i nogle tilfælde i skoletiden. Det kan også ske via sms-tråde, der opfordrer elever til at møde op og lokker med fx gratis drinks.

Forsøgene på at kapre unge kunder blandt eleverne er også foregået på Aalborg Handelsskole op til skolens idrætsdag efter sommerferien. Her lokkede diskoteket Zurf Bar, der ligger i Gaden, eleverne med gratis drinks, hvis de kom ind aftenen før idrætsdagen. Denne form for markedsføring er foregået helt uden skelen til, at halvdelen af eleverne er under 18 år.

Det er ikke blot moralsk forkastelig, men også direkte ulovlig, men det har indtil videre ikke stoppet for eksempel Zurf Bar og andre værtshuse i festgaden.

På Aalborg Katedralskole har lignende erfaringer fået rektor til helt at droppe at arrangere idrætsdag, simpelthen fordi det "ikke gav mening at undervise fulde elever", som Aalborg Katedralskoles rektor Christian Warming formulerer det.

Katedralskolen oplevede, at visse barer i Jomfru Ane Gade holdt ekstraordinært åbne på hverdagen op til idrætsdagen. Eneste mulighed for ikke at være fødekanal til kunder i Gaden for rektor var at derfor at afskære eleverne fra at have en social dag med fokus på bevægelse og hyggeligt samvær.

Som rektor Mette Bilstrup siger er det forkert og forfærdeligt. Forkert af erhvervsdrivende, der skruppelløst smigrer sig ind på eleverne og faciliterer fester, der i sidste ende afskærer gymnasieskolerne fra at lave det uddannelsestilbud, de gerne vil. Forfærdeligt og ødelæggende for det arbejde, der foregår for at bekæmpe den drukkultur, som danske unge er verdensmestre i. Unge, der møder fulde op til idrætsdag, kan ikke indgå i et meningsfuldt og udviklende fællesskab, de kan kun ødelægge det for resten.

Gymnasieskolerne giver heldigvis ikke op uden kamp og har nu bedt om et fælles møde med restauratørerne i Jomfru Ane Gade og bevillingsnævnet. Forhåbentlig vil nævnet hjælpe med til at sætte en stopper for den uhørte praksis med "skemalagt druk" på værtshusene ved at sætte regler op for åbningstiderne.

Men alene er gymnasieskolerne taberdømt, selvom de spiller efter reglerne. De står med det kedelige budskab om, at unge og druk er en veldokumenteret dårlig cocktail, mens barerne lokker med gratis drinks og al det sjove.

Derfor er det afgørende, at forældre til gymnasieelever bidrager med andet end anekdoter om deres egne, våde gymnasietid. Der er faktisk ingen grund til, at unge i dag drikker sig i hegnet, bare fordi mor og far måske gjorde det, og slet ikke på hverdage eller på barer, hvor de slet ikke må være, hvis de er under 18. Her har ikke kun rektorerne, men alle voksne rundt om de unge et ansvar.

Det kræver blandt andet af os voksne, at vi ikke idylliserer fester og unges hverdagsdruk.